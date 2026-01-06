Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जालंधर से नीला महल गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, विवाद में चलाई थीं ताबड़तोड़ गोलियां

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:06 AM (IST)

    जालंधर के नीला महल में 13 दिसंबर को गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने साथियों संग विवाद के दौरान घरों पर ईंटें फेंकी और ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जालंधर के नीला महल में गोलियां चलाने वाला आरोपित गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के नीला महल इलाके में गोलियां चलाने वाले एक आरोपित को थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 13 दिसंबर को आरोपित ने अपने साथियों के साथ लीला महल में विवाद किया था‌ लोगों के घरों पर इंटें बरसाई थी। इस मामले में जब विरोध हुआ तो आरोपित ने पिस्तौल निकाल गोलियां चलाईं।

    गनीमत रही कि गोली लगने से कोई घायल नहीं हुआ लेकिन इलाके में दर्शन का माहौल बन गया था। गोलियां चलाने के बाद आरोपित साथियों सहित फरार हो गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपित जालंधर बस स्टैंड के पास आया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे वहां से काबू कर लिया। आरोपित को रिमांड पर लेकर पता लगाया जाएगा कि उसके पास जो पिस्तौल थी, वह अवैध थी या लाइसेंसी थी।