जालंधर से नीला महल गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, विवाद में चलाई थीं ताबड़तोड़ गोलियां

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के नीला महल इलाके में गोलियां चलाने वाले एक आरोपित को थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 13 दिसंबर को आरोपित ने अपने साथियों के साथ लीला महल में विवाद किया था‌ लोगों के घरों पर इंटें बरसाई थी। इस मामले में जब विरोध हुआ तो आरोपित ने पिस्तौल निकाल गोलियां चलाईं।

गनीमत रही कि गोली लगने से कोई घायल नहीं हुआ लेकिन इलाके में दर्शन का माहौल बन गया था। गोलियां चलाने के बाद आरोपित साथियों सहित फरार हो गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपित जालंधर बस स्टैंड के पास आया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे वहां से काबू कर लिया। आरोपित को रिमांड पर लेकर पता लगाया जाएगा कि उसके पास जो पिस्तौल थी, वह अवैध थी या लाइसेंसी थी।