बारिश से ट्रांसफार्मर में हुई स्पार्किंग और फिर लगी आग, पिछले साल भी तारों के जोड़ नंगे होने से हुआ था हादसा

Jalandhar News जालंधर में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। इससे राहगीरों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश होने की वजह से रैणक बाजार स्थित चड्डा मार्किट के पास लगे ट्रांसफार्मर पर स्पार्किंग होनी शुरू हो गई। स्पार्किंग धीरे-धीरे बढ़ने के साथ आग का रूप धारण कर गई। पटाके निकलने शुरू हो गए। हालांकि आसपास की दुकाने बंद होने से बड़ा हादसा होते टल गया।

बारिश से ट्रांसफार्मर में हुई स्पार्किंग और फिर लगी आग

जालंधर, जागरण संवाददाता। जालंधर में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। इससे राहगीरों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर ट्रैफिक समस्या तो कहीं जगह बिजली बंद की समस्या से जूझना पड़ा। तेज बारिश होने की वजह से रैणक बाजार स्थित चड्डा मार्किट के पास लगे ट्रांसफार्मर पर स्पार्किंग होनी शुरू हो गई। स्पार्किंग धीरे-धीरे बढ़ने के साथ आग का रूप धारण कर गई। पटाके निकलने शुरू हो गए। सभी दुकाने खुली होने से हो सकता था बड़ा हादसा गमीनत रही कोई व्यक्ति हादसे का शिकार नहीं हुआ। आग सुबह 11.16 बजे लगी। बारिश के चलते कुछ ही दुकानें खुली थी। अगर सभी दुकानें खुली होती तो बड़ा हादसा हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुकानदारों ने पावरकाम कार्यालय फोन किया। पिछले साल भी रैणक बाजार में तारों के जोड़ नंगे होने की वजह से दुकानों में आग लग चुकी है। पावरकाम के मुताबिक शार्ट सर्किट होने के चलते या फिर केबल में पानी पड़ने से ट्रांसफार्मर में आग लग सकती है। शिकायत केंद्रों में पहुंची 1235 शिकायतें रैणक बाजार में बिजली की तारें काफी नीचे है। कई तारों के जोड़ भी नंगे है। गर्मियों में लोड बढ़ने से तारें जलने शुरू हो जाती हैं। दुकानदार कई बार पावरकाम को तारों को हटाने के लिए कहा जा चुका है। बारिश होने के कारण शिकायत केंद्रों में 1235 शिकायतें पहुंची। जिनका निपटारा पावरकाम ने शाम छह बजे तक कर दिया है। क्या बोले चीफ इंजीनियर रमेश लाल? नार्थ जोन के चीफ इंजीनियर रमेश लाल सारंगल ने कहा कि बारिश होने से बिजली का लोड कम हुआ है। ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को दे्खते हुए पावरकर्मियों को मौके पर भेज दिया था। पावरकर्मी ट्रांसफार्मर को ठीक करने में जुटे हुए थे। कई बार शार्ट सर्किट या फिर केबल में पानी अंदर जाने से स्पार्किंग होनी शुरू हो जाती है। फिलहाल बारिश होने के कारण शिकायत केन्द्रों में शिकायतें पहुंची है। जिनका निपटारा किया गया है।

Edited By: Preeti Gupta