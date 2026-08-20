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चलती कार में अचानक उठी लपटें, जालंधर में स्विफ्ट में लगी आग; कार सवारों ने कूदकर बचाई जान

By Digital Desk Edited By: Anku Chahar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 11:48 AM (IST)

जालंधर के माता रानी चौक के पास चलती स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार दो लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, हालांकि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई।

चलती स्विफ्ट कार में लगी आग (फोटो: जागरण)

चलती स्विफ्ट कार में लगी आग (फोटो: जागरण)

HighLights

  1. चलती स्विफ्ट कार में अचानक लगी आग।

  2. कार सवार दो लोग सुरक्षित बाहर निकले।

  3. फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।

जागरण संवाददाता, जालंधर। मॉडल हाउस स्थित माता रानी चौक के पास वीरवार को चलती स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार में सवार दो लोगों ने समय रहते नीचे उतरकर अपनी जान बचाई।

राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह जलकर राख हो गई।कार चालक रघुविंदर सिंह निवासी कपूरथला ने बताया कि वह किसी निजी काम से जालंधर आए थे।

वह अपनी कार से माता रानी चौक के पास पहुंचे ही थे कि अचानक चलती कार से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में उसमें आग लग गई। उन्होंने तुरंत कार रोककर उसमें सवार दूसरे व्यक्ति के साथ बाहर निकलकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई।

आसपास मौजूद लोगों ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम पर माता रानी चौक के पास कार में आग लगने की सूचना मिली थी।

सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और फायर टेंडर की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया। कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

पुलिस अधिकारी एएसआइ सतिंदर पाल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। उस समय फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझा रही थी। गनीमत रही कि कार सवार दोनों लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। आग लगने से कार को काफी नुकसान हुआ है।