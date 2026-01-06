Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आदमपुर से हिंडन जाने वाली स्टार एयरलाइन की उड़ान रद्द, तकनीकी खामी बनी वजह

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:38 AM (IST)

    मंगलवार को आदमपुर से हिंडन जाने वाली स्टार एयरलाइन की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दी गई। इस उड़ान में आमतौर पर 60 से 70 यात्री सफर करते हैं। दो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्टार एयरलाइन की उड़ान रद्द (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। आदमपुर से हिंडन जाने वाली स्टार एयरलाइन की उड़ान मंगलवार (6 जनवरी) को रद्द कर दी गई है। फ्लाइट रद्द होने के कारण तकनीकी खामियां बताई जा रही है। आदमपुर से स्टार एयरलाइन में जाने वाले यात्रिओं की संख्या रूटीन में करीब 60 से 70 होती है।

    जानकारी के अनुसार, फ्लाइट दोपहर 2:45 बजे आदमपुर से उड़ान भरती है। विमान के अचानक रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं, उत्तर भारत में भी घने कोहरे की वजह से हवाई यात्राएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

    सभी एयरलाइंस को सख्त निर्देश

    कोहरे की वजह से कई उड़ानें देरी से चल रही हैं, कई रद्द हो गईं और कुछ को दूसरे एयरपोर्ट पर भेजना पड़ा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों की सुविधा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें।

    इनमें समय पर उड़ान की जानकारी देना, देरी होने पर भोजन उपलब्ध कराना, रद्द होने पर दोबारा बुकिंग या पूरा रिफंड देना, समय पर चेक-इन करने वाले को बोर्डिंग से इनकार न करना, सामान की सुविधा और शिकायतों का जल्द निपटारा शामिल है।मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और भलाई सबसे अहम है। वे पूरी स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं।

    मंत्रालय ने यात्रियों से की अपील

    मंत्रालय ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपना फ्लाइट स्टेटस पहले से चेक करें, एयरलाइन से संपर्क बनाए रखें और एयरपोर्ट समय से पहले पहुंचे। मंत्रालय का कहना है कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सबसे ऊपर है।