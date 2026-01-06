आदमपुर से हिंडन जाने वाली स्टार एयरलाइन की उड़ान रद्द, तकनीकी खामी बनी वजह

जागरण संवाददाता, जालंधर। आदमपुर से हिंडन जाने वाली स्टार एयरलाइन की उड़ान मंगलवार (6 जनवरी) को रद्द कर दी गई है। फ्लाइट रद्द होने के कारण तकनीकी खामियां बताई जा रही है। आदमपुर से स्टार एयरलाइन में जाने वाले यात्रिओं की संख्या रूटीन में करीब 60 से 70 होती है।

जानकारी के अनुसार, फ्लाइट दोपहर 2:45 बजे आदमपुर से उड़ान भरती है। विमान के अचानक रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं, उत्तर भारत में भी घने कोहरे की वजह से हवाई यात्राएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

सभी एयरलाइंस को सख्त निर्देश कोहरे की वजह से कई उड़ानें देरी से चल रही हैं, कई रद्द हो गईं और कुछ को दूसरे एयरपोर्ट पर भेजना पड़ा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों की सुविधा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें।

इनमें समय पर उड़ान की जानकारी देना, देरी होने पर भोजन उपलब्ध कराना, रद्द होने पर दोबारा बुकिंग या पूरा रिफंड देना, समय पर चेक-इन करने वाले को बोर्डिंग से इनकार न करना, सामान की सुविधा और शिकायतों का जल्द निपटारा शामिल है।मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और भलाई सबसे अहम है। वे पूरी स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं।