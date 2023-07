Jalandhar: कैरी ऑन जट्टा 3 के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं का विरोध, डीसीपी को पत्र देकर कार्रवाई की मांग

Jalandhar पंजाबी फिल्म Carry on Jatta 3 को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क को मांग पत्र दिया। फिल्म के एक सीन का हवाला देते हुए हिन्दुओं के मन को ठेस पहुंचने की बात कही है। उन्होंने कैरी ऑन जट्टा 3 की पूरी टीम पर हिन्दू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत कार्रवाई की मांग की है।

Jalandhar: कैरी ऑन जट्टा 3 के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने डीसीपी को पत्र देकर उठाई कार्रवाई की मांग : जागरण

जालंधर, जागरण संवाददाता: कैरी ऑन जट्टा 3 की टीम के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क को मांग पत्र दिया। शिवसेना टकसाली के पंजाब चेयरमैन सुनील कुमार बंटी और शिवसेना हिन्द से प्रधान इशांत शर्मा ने कहा कि फिल्म में एक सीन है, जिसमें गिपी अग्रवाल, बिन्नू ढिल्लों और गुरप्रीत घुग्गी चलते हवन यज्ञ में पानी डाल देते है। सुनील कुमार बंटी ने कहा कि हवन यज्ञ से हिंदुओं की आस्था जुडी हुई है और इससे सीन से सभी हिन्दुओं के मन को ठेस पहुंची है, जिसके तहत वह कार्रवाई के लिए कमिश्नर दफ़्तर में पहुंचे हैं। उन्होंने कैरी ऑन जट्टा 3 की पूरी टीम पर हिन्दू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई नहीं करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर जिला प्रधान राजू पहलवान, पंडित पवन आधी शिवसेना कार्यकर्ता उपस्थित थे।

