Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जालंधर पहुंचे पंजाब के शाही इमाम उस्मान रहमानी, मान सरकार से की हर जिले में इस्लामी स्कूल खोले जाने की मांग की

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Tue, 01 Sep 2026 05:38 PM (IST)

शाही इमाम उस्मान रहमानी जालंधर पहुंचे और मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पंजाब सरकार से मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड और ...और पढ़ें

जालंधर में शाही इमाम उस्मान रहमानी ने की मान सरकार से इस्लामी स्कूल खोलने की अपील।

जालंधर में शाही इमाम उस्मान रहमानी ने की मान सरकार से इस्लामी स्कूल खोलने की अपील।

HighLights

  1. शाही इमाम उस्मान रहमानी जालंधर में मुस्लिम नेताओं से मिले

  2. आपसी भाईचारा और मातृभाषा के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया

  3. पंजाब सरकार से हर जिले में इस्लामी स्कूल खोलने की मांग

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के शाही इमाम उस्मान रहमानी मंगलवार को जालंधर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की और आपसी भाईचारा और मातृभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कहा।

वह पंजाब मुस्लिम बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल सलमानी के निवास स्थान अवतार नगर पहुंचे। शाही इमाम ने कहा कि वह अलग-अलग पार्टियों के मुस्लिम नेताओं से मिले और उन्हें आपसी सांप्रदायिक साझा और मातृभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरित किया।

शाही इमाम ने पंजाब सरकार से मांग की कि मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड और वक्फ बोर्ड को फंड जारी किए जाएं ताकि अलग-अलग शहरों में इस्लामी स्कूल खोले जा सकें।

उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दोनों बोर्डों को बजट दिया जाए। बच्चों को स्कूली और दुनियावी शिक्षा के साथ-साथ धर्म की भी शिक्षा दें। उन्होंने पंजाब सरकार से सभी जिलों में एक-एक इस्लामी स्कूल खोले जाने की मांग की।

यह भी पढ़ें- सुहैल कासिम मीर बने बठिंडा के नए SSP, तीन जिलों की संभाल चुके हैं कमान; ज्योति यादव का हुआ तबादला