जालंधर पहुंचे पंजाब के शाही इमाम उस्मान रहमानी, मान सरकार से की हर जिले में इस्लामी स्कूल खोले जाने की मांग की

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के शाही इमाम उस्मान रहमानी मंगलवार को जालंधर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की और आपसी भाईचारा और मातृभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कहा।

वह पंजाब मुस्लिम बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल सलमानी के निवास स्थान अवतार नगर पहुंचे। शाही इमाम ने कहा कि वह अलग-अलग पार्टियों के मुस्लिम नेताओं से मिले और उन्हें आपसी सांप्रदायिक साझा और मातृभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरित किया।