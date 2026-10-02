Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख जसदीप गिल पहुंचे जालंधर, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Published: Fri, 02 Oct 2026 05:13 PM (IST)

राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख जसदीप सिंह गिल जालंधर में तलवार इलेक्ट्रिकल्स के मालिक ओमप्रकाश तलवार की पत्नी कृष्ण तलवार की अंत्येष्टि में शामिल हुए।

राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख जसदीप गिल। फोटो जागरण

राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख जसदीप गिल। फोटो जागरण

HighLights

  1. जसदीप सिंह गिल जालंधर में कृष्ण तलवार की अंत्येष्टि में शामिल हुए।

  2. पुलिस प्रशासन और डेरा सेवादारों ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए।

  3. गिल ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

जागरण संवाददाता, जालंधर। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख जसदीप सिंह गिल जालंधर पहुंचे। वह तलवार इलेक्ट्रिकल्स के मालिक ओमप्रकाश तलवार की पत्नी कृष्ण तलवार की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए शिवपुरी मॉडल टाउन पहुंचे।

उनके आने पर पुलिस प्रशासन और राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा के सेवादारों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किया गया था। डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के महाराज जसदीप सिंह गिल ने कृष्ण तलवार के सभी जनों से संवेदना व्यक्त की।

उसके बाद उन्होंने वहां से विदाई ली और संगत में सिर झुकाकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर नियर विनीत धीर, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी सहित शहर के गण मान्य व्यक्ति मजबूत थे।