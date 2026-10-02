राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख जसदीप गिल पहुंचे जालंधर, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम

जागरण संवाददाता, जालंधर। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख जसदीप सिंह गिल जालंधर पहुंचे। वह तलवार इलेक्ट्रिकल्स के मालिक ओमप्रकाश तलवार की पत्नी कृष्ण तलवार की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए शिवपुरी मॉडल टाउन पहुंचे।

उनके आने पर पुलिस प्रशासन और राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा के सेवादारों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किया गया था। डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के महाराज जसदीप सिंह गिल ने कृष्ण तलवार के सभी जनों से संवेदना व्यक्त की।