राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख जसदीप गिल पहुंचे जालंधर, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम
राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख जसदीप सिंह गिल जालंधर में तलवार इलेक्ट्रिकल्स के मालिक ओमप्रकाश तलवार की पत्नी कृष्ण तलवार की अंत्येष्टि में शामिल हुए।
HighLights
जसदीप सिंह गिल जालंधर में कृष्ण तलवार की अंत्येष्टि में शामिल हुए।
पुलिस प्रशासन और डेरा सेवादारों ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए।
गिल ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
जागरण संवाददाता, जालंधर। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख जसदीप सिंह गिल जालंधर पहुंचे। वह तलवार इलेक्ट्रिकल्स के मालिक ओमप्रकाश तलवार की पत्नी कृष्ण तलवार की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए शिवपुरी मॉडल टाउन पहुंचे।
उनके आने पर पुलिस प्रशासन और राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा के सेवादारों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किया गया था। डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के महाराज जसदीप सिंह गिल ने कृष्ण तलवार के सभी जनों से संवेदना व्यक्त की।
उसके बाद उन्होंने वहां से विदाई ली और संगत में सिर झुकाकर उन्हें नमन किया। इस मौके पर नियर विनीत धीर, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी सहित शहर के गण मान्य व्यक्ति मजबूत थे।