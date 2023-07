Punjab Weather: जालंधर में आज साफ रहेगा मौसम, कल वर्षा के आसार; ड्रेन और नहर में जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान

काला संघिया ड्रेन और बिस्त-दोआबा नहर में जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर लोग दिनभर तनाव में रहे। लोग नहर और ड्रेन के किनारों को मजबूत करने के लिए खुद ही प्रयास करते रहे। हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम में भी किनारों को मजबूत करने के लिए डटी रहीं। मौसम विभाग की तरफ से बुधवार को भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है।

Punjab Weather: जालंधर में आज साफ रहेगा मौसम, कल वर्षा के आसार; नहर में जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान

Your browser does not support the audio element.

जालंधर, जागरण संवाददाता। मंगलवार को आसमान साफ रहने के साथ-साथ बाद दोपहर से हल्के बादल भी छाए रहे, मगर बरसे नहीं। मौसम विभाग की तरफ से बुधवार को भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है, जबकि वीरवार को फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। अगर तापमान की बात करें तो 24 घंटों में अधिकतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 35.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री से बढ़कर 25.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने देर रात और तड़के 3.5 एमएम बारिश भी रिकार्ड की है। ड्रेन और नहर में जलस्तर बढ़ने की आशंका से लोग बेचैन काला संघिया ड्रेन और बिस्त-दोआबा नहर में जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर लोग दिनभर तनाव में रहे। लोग नहर और ड्रेन के किनारों को मजबूत करने के लिए खुद ही प्रयास करते रहे। हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम में भी किनारों को मजबूत करने के लिए डटी रहीं। जिला प्रशासन ने सोमवार सुबह भगत सिंह कालोनी के पास ड्रेन के किनारे बसी झुग्गियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दे दिया था। सड़कों पर ही रात भर डटे रहे लोग लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वह सड़कों पर ही रात भर डटे रहे। कालिया कालोनी, गुरु अमरदास नगर, शहीद भगत सिंह कालोनी, गुरु नानक नगर, शिव नगर और नहर एवं ड्रेन के किनारे बसी कालोनियों के लोग चौकसी करते रहे और यह जानकारी पता करते रहे कि जल स्तर कब बढ़ सकता है। हालांकि पहाड़ों और जालंधर में वर्षा रुकने से लोगों को राहत मिली है और यह उम्मीद बंधी है कि आने वाले दिनों में भी अगर मौसम ऐसा ही रहा तो जलस्तर बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा। हालांकि नगर निगम ने एहतियात के तौर पर सभी इंतजाम कर लिए हैं। नगर निगम ने किनारों को मजबूत करने के लिए रेत की 10 हजार बोरी का इंतजाम किया है। काला संघिया ड्रेन को साफ करने के लिए मशीनरी भी लगाई गई है।

Edited By: Narender Sanwariya