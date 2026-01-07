युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान दूसरे चरण में पहुंचा, CM मान- केजरीवाल का मजीठिया पर बयान- नाम लेने से डरते थे, जेल में डाला

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में नशे के खिलाफ जारी जंग को और तेज करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) पहुंचे। जहां ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के दूसरे चरण की आधिकारिक शुरुआत की गई। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षाविद और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य और एलपीयू के चांसलर डॉ. अशोक मित्तल ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान का असर साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर अब पंजाब छोड़कर दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। मित्तल ने दावा किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद अब नशा-विरोधी मॉडल भी पंजाब का एक मजबूत उदाहरण बन रहा है, जिसे पूरा देश देख रहा है।

इस दौरान संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नशे के खिलाफ पंजाब में जिस स्तर का अभियान शुरू किया गया है, वैसा किसी और राज्य में अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहले सरकारें सिर्फ दावे करती रहीं, लेकिन जमीन पर बदलाव दिखाई नहीं दिया।