पंजाब आने वाली 56 ट्रेनें अगले चार महीने के लिए रद, लिस्ट में गरीब रथ और वैष्णो देवी एक्सप्रेस भी शामिल

जागरण संवाददाता, जालंधर। रेलवे ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में घनी धुंध और कोहरे के कारण दिसंबर के पहले सप्ताह से लेकर मार्च तक 56 रेलगाड़ियों को रद करने का निर्णय लिया है। इनमें 22 रेलगाड़ियां जालंधर और जालंधर कैंट से गुजरती हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। रेलवे ने दो महीने पहले ही यात्रियों को सूचित करना शुरू कर दिया था और इन रेलगाड़ियों की टिकट बुकिंग भी प्रारंभ नहीं की गई थी।

ये ट्रेनें शामिल रद की रेलगाड़ियों में गरीब रथ एक्सप्रेस (12207, 12208) नौ दिसंबर से 24 फरवरी, योग नगरी जम्मूतवी एक्सप्रेस (14606-14605) सात दिसंबर से 22 फरवरी, लाल कुआं-अमृतसर एक्सप्रेस (14615 और 14616) छह दिसंबर से 28 जनवरी तक, जनसेवा एक्सप्रेस (14617 और 14618) तीन दिसंबर से दो मार्च तक।

कालका से श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस (14503 और 14504) दो दिसंबर से 28 फरवरी तक, नंगल डैम एक्सप्रेस (14505 और 14506) एक दिसंबर से 28 फरवरी तक, अमृतसर चंडीगढ़ एक्सप्रेस (14541 और 14542) एक दिसंबर से 28 फरवरी तक।