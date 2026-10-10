Punjab Mandi Prices Today: गेहूं, चावल और खाद्य तेलों के दामों में उतार-चढ़ाव, जानिए आज का ताजा भाव

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब की प्रमुख व्यापारिक मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भटिंडा में अनाज, दालों, किराना, खाद्य तेल और रुई के ताजा भाव दर्ज किए गए। बाजार में मांग और आवक के अनुसार विभिन्न जिंसों के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

खन्ना मंडी (अनाज व चोकर) गेहूं का भाव 2930 से 2940 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आटा 1625 से 1635 रुपये (50 किग्रा), मैदा 1725 से 1735 रुपये और सूजी 1735 से 1750 रुपये (50 किग्रा) बिकी। चोकर 45 किग्रा का भाव 1230 रुपये और 30 किग्रा का 815 रुपये दर्ज किया गया। बिहार मक्की 2650 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रही। खल सरसों 3690 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों (टन) 30,000 रुपये रही।

लुधियाना मंडी (दाल-दलहन व तेल) दलहन में राजमां चित्रा 10800-13200 रुपये, अरहर दाल 13200-14300 रुपये, उड़द साबुत 11600-13300 रुपये, चनादाल 9000-9400 रुपये और काबली चना 8500-13000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तेलों में बिनौला 15700 रुपये, चावल तेल 13500 रुपये और सरसों तेल 17600-17700 रुपये रहा। किराना में जीरा 25200-29500 रुपये, हल्दी 20300-24200 रुपये तथा कश्मीरी केसर 275-280 रुपये प्रति ग्राम बिका।

अमृतसर व जालंधर मंडी (चावल व मेवा) अमृतसर में बासमती (1121) स्टीम 11000-11200 रुपये और धान 1121 का भाव 5700-5800 रुपये रहा। जालंधर में गेहूं दड़ा 2895-2900 रुपये, मक्की (बिहार) 2650-2675 रुपये और काजू (320 नं.) 1000-1020 रुपये प्रति किग्रा बिका। मखाना 800 से 1300 रुपये प्रति किलो दर्ज हुआ।