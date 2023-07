पंजाब में 10 से 12 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे DC ऑफिस के कर्मचारी, प्रभावित होंगे कई काम; क्या है विरोध की वजह

पंजाब में डीसी कार्यालयों के समूह कर्मचारियों ने 10 से 12 जुलाई तक हड़ताल करने का ऐलान किया है। बीते कुछ दिनों से डीसी कार्यालय के कर्मचारी विभिन्न मांगों को विरोध कर रहे हैं। अब कर्मचारी यूनियन का कहना है सरकार को मांगें पूरी करने के लिए समय दिया गया था लेकिन अभी तक मांगों के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

पंजाब में 10 से 12 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे DC ऑफिस के कर्मचारी

जालंधर, जागरण संवाददाता। मांगें पूरी न होने के विरोध में पंजाब राज्य डीसी कार्यालयों के समूह कर्मचारी 10 जुलाई से 12 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान जायदाद रजिस्ट्रेशन का कार्य भी प्रभावित रहेगा। पंजाब राज्य डीसी कार्यालय कर्मचारी संघ इकाई के अध्यक्ष नरेश कुमार कौल ने बताया कि छह जून को एक बैठक माननीय राजस्व मंत्री पंजाब और वित्त आयुक्त राजस्व के साथ आयोजित की गई, जिसमें अधीक्षक ग्रेड-2 की पदोन्नति, वरिष्ठ सहायक की सीधी भर्ती कोटा पदोन्नति, सीनियर सहायक से नायब तहसीलदार पदोन्नति कोटा बढ़ाने, स्टेनो कैडर/आशुलिपिकों को पदोन्नति के अवसर बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अगर अधीक्षक ग्रेड-2 की पदोन्नति का पत्र जारी किया गया तो इसे ठीक से जारी नहीं किया गया। इस संबंध में राज्य कार्यकारिणी ने 27 जून को सरकार को एक नोटिस भेजा, जिसमें बताया गया कि मांगें पूरी न होने के विरोध में पंजाब राज्य के डीसी कार्यालयों के कर्मचारी 10 से 12 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे। नरेश कुमार कौल ने बताया कि 7 जुलाई को वित्त मंत्री पंजाब एवं एफसीआर के साथ जालंधर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें तेजिंदर सिंह प्रदेश अध्यक्ष, नरिंदर सिंह चीमा राज्य महासचिव सचिव एवं नरेश कुमार कौल जिला अध्यक्ष जालंधर शामिल हुए। इस बैठक में संगठन को सिर्फ सांत्वना ही मिली, लेकिन अधिसूचना जारी करने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। राज्य कार्यकारिणी के फैसले के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर, समूह उपमंडल मजिस्ट्रेट, समूह तहसील/उपतहसील के कार्यालय के कर्मचारी 10 से 12 जुलाई तक कंप्यूटर बंद करके हड़ताल पर रहेंगे।

