Punjab Crime: लुटेरे की पहचान करने के बाद किराना व्यापारी को उतारा मौत के घाट, 24 घंटे में आरोपित गिरफ्तार

जालंधर, संवाद सहयोगी। बस्ती गुजां के मुख्य बाजार में किराना स्टोर के मालिक की सुबह करीब 6:45 बजे हत्या करने वाले आरोपित को पुलिस ने 24 घंटे में ट्रेस कर लिया है। आरोपित की पहचान बस्ती गुजां निवासी लवप्रीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपित के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। नगदी लूट कर फरार हो गया था डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि सोमवार सुबह बस्ती गुजां में मेन बाजार स्थित एक किराना स्टोर के मालिक बिल्ला की लूट की नीयत से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक परमजीत अरोड़ा उर्फ बिल्ला की हत्या करने वाला किराना स्टोर से करीब सात हजार की नगदी लूट कर फरार हो गया था। चाकू सहित गिरफ्तार किया गया थाना बस्ती बावा खेल के प्रभारी कमलजीत सिंह, सीआईए प्रभारी इंद्रजीत सिंह और एंटी नारकोटिक्स सेल के प्रभारी राजेश कुमार की टीम ने 24 घंटे में ही आरोपित का पता लगाकर उसे चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित पुलिस ने बताया कि वह जानता था कि बिल्ला रोज सुबह 6:30 बजे दुकान खोलता है। उसने लूट की नीयत से बिल्ला की दुकान पर पहुंचकर उसे चाकू दिखाकर डराया। बिल्ला ने उसे पहचान लिया और चाकू छीनने का प्रयास किया तो लवप्रीत ने उसके पेट में तीन और दिल में एक बार चाकू से वार कर हत्या कर दी। पुलिस को देख आरोपी ने नहर में लगा दी छलांग, टांग टूट गई डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि पुलिस ने आरोपित का हुलिया पता लगाकर उसकी तलाश में बाबा बुड्ढा जी नगर के पास नाकाबंदी कर दी थी। इस दौरान उसी तरह के हुलिए का एक व्यक्ति वहां से निकला। पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो उसने पास से निकलती सूखी नहर में छलांग लगा दी, जिससे उसकी टांग टूट गई। नशे के लिए लूटे थे 7 हजार रुपए पुलिस ने उसे काबू कर जब पूछताछ की तो वो हत्या का आरोपित निकला। लवप्रीत की 2016 में शादी हुई थी और नशे का आदी बन गया था। इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला लवप्रीत सिंह बस्ती गुजां में 7 साल से किराए पर रह रहा था। नशे के लिए ही उसने लूट की योजना बनाई थी, लेकिन पहचाने जाने पर उसने किराना स्टोर मालिक की हत्या कर दी।

