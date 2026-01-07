Language
    Punjab Weather: पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट; पांच डिग्री पहुंचा पारा

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 08:05 AM (IST)

    जालंधर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट और उसके बाद के दिनों के लिए कोहरे व शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मं ...और पढ़ें

    पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी (File Photo)


    जागरण संवाददाता, जालंधर। बुधवार को भी मौसम सुबह से ही साफ रहेगा, मगर शीतलहर चलेगी। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उसके बाद के दिनों में कोहरा पड़ने के साथ-साथ शीतलहर चलने को लेकर येलो अलर्ट है,

    जिससे तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखा जा सकेगा। मंगलवार को न्यूनतम 5.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो शीतलहर चलने का क्रम 10 जनवरी तक देखा जा सके।

    यही नहीं बाहरी क्षेत्रों में कोहरा पड़ेगा और दिन निकलने के साथ ही मौसम भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो न्यूनतम एक्यूआइ 55, अधिकतम एक्यूआइ 80 रिकार्ड किया गया।

    दिनभर बदलती हवा की स्थिति के आधार पर एवरेज एक्यूआइ 66 दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ डा. दलजीत सिंह का कहना है कि आने वाले दिनों में शीतलहर चलेगी और बाहरी क्षेत्रों में धुंध भी पड़ेगी। हालांकि दिन निकलने के साथ ही मौसम पूरी तरह से साफ होने के बावजूद सुबह व शाम के समय तापमान में उतर दिखाई देगा।