जालंधर में लगा प्याज का लंगर, कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र को घेरा

जागरण संवाददाता, जालंधर। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सीनियर कांग्रेस नेता एवं पार्षद डॉ. जसलीन सेठी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मास्टर तारा सिंह नगर मार्केट में ‘प्याज का लंगर’ लगाया।

यह प्रदर्शन केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और पंजाब सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ किया गया, जिसमें लोगों को प्याज वितरित कर महंगाई को लेकर जागरूक किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजिंदर बेरी और कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

डॉ. जसलीन सेठी ने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। प्याज भी अब लोगों की खरीद से बाहर होता जा रहा है। चीनी के दाम पहले ही 70 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं।

केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन यापन कठिन हो गया है। डॉ. सेठी ने कहा कि 10-20 रुपये किलो बिकने वाला प्याज आज 60-70 रुपये में बिक रहा है। केंद्र और पंजाब सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं रख पा रही हैं।

रसोई गैस, दाल, सब्जियां और रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान लगातार महंगा होता जा रहा है। जिला कांग्रेस प्रधान राजिंदर बेरी ने कहा कि महंगाई के लिए केंद्र और पंजाब सरकार जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिला कांग्रेस की तरफ से चीनी का लंगर भी लगाया जाएगा।