पंजाब के जालंधर में ISI समर्थित बब्बर खालसा का आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त, हैंड ग्रेनेड के साथ एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब पुलिस ने सीमा पार सक्रिय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई प्रायोजित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक माड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने एसबीएस नगर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर माड्यूल के एक प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 86-पी हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई से एक संभावित आतंकी हमले को टालने में सफलता मिली है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपित ने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर जालंधर के आदमपुर के पास एक डीएलबी से हैंड ग्रेनेड हासिल किया था।