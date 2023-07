Punjab News: अनुराग ठाकुर से मिले सांसद सुशील कुमार रिंकू, जालंधर में खेल स्टेडियम बनाने की रखी मांग

Punjab News सांसद सुशील कुमार रिंकू(Sushil Kumar Rinku) ने मंगलवार को संसद परिसर में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम के तहत जालंधर संसदीय क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर करने और खेलों के साथ जोड़ने कि दिशा में यह कदम सार्थक साबित होगा।

अनुराग ठाकुर से मिले सांसद सुशील कुमार रिंकू

