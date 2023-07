Jalandhar Crime: आधी रात केबल ऑपरेटर के घर पर हमला, बचाव में फायरिंग; हफ्ता वसूली के लिए दिया वारदात को अंजाम

Jalandhar Crime गोविंदगढ़ में सोमवार देर रात 12.30 बजे कुछ लोगों ने एक केबल ऑपरेटर के घर पर हमला कर दिया। केवल ऑपरेटर सागर ने अपने बचाव में दो हवाई फायर किए। उसके पिता ने बेटे के हाथ से पिस्टल छीनी। इसी बीच हमलावर घर के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस को दी शिकायत में सागर ने बताया कि पास ही स्थित एक इलाके में कुछ गुंडा तत्व रहते हैं।

जालंधर, संवाद सहयोगी। मोहल्ला गोविंदगढ़ में सोमवार देर रात 12.30 बजे कुछ लोगों ने एक केबल ऑपरेटर के घर पर हमला कर दिया। केवल ऑपरेटर सागर ने अपने बचाव में दो हवाई फायर किए। उसके पिता ने बेटे के हाथ से पिस्टल छीनी। इसी बीच हमलावर घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने सागर, उसके पिता दलजीत और माता सुखमिंदर कौर को तेजधार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही थाना बारादरी के प्रभारी रविंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस दलजीत और सागर के बयानों पर हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। सीसीटीवी कैमरे में हमलावर कैद हो गए हैं। पुलिस ने फुटेज कब्जे में ले ली है। पुलिस को दी शिकायत में सागर ने बताया कि पास ही स्थित एक इलाके में कुछ गुंडा तत्व रहते हैं, जो लोगों से हफ्ता वसूली का काम करते हैं। उक्त लोग उसके घर पर हफ्ता वसूली के लिए आए। उसने पैसे देने से मना किया तो उक्त लोग उसके साथ गाली गलौज करने लगे। गुंडा तत्व उसके घर में घुसने लगे तो उसने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से दो हवाई फायर कर दिए। सागर ने बताया कि उसके पिता ने उसके हाथ से रिवाल्वर छीन ली। इसी बीच सारे हमलावर घर के अंदर आ गए और पूरे परिवार पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर भाजपा नेता अशोक सरीन हिक्की भी मौके पर पहुंचे। उक्त गुंडा तत्व इलाके में अकसर बदमाशी करते हैं। देर रात पुलिस ने घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया और सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। टेंपो वालों व दुकानदारों से करते हैं हफ्ता वसूली भाजपा नेता अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि आरोपित टेंपों वालों, दुकानदारों और अन्य लोगों से हफ्ता वसूलते हैं। इनमें पुलिस का डर नहीं है। इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। आरोपित पहले भी मांग चुके थे हफ्ता, किया था इन्कार केबल आपरेटर सागर ने बताया कि आरोपितों ने पहले भी उससे हफ्ता मांगा था, लेकिन उसने इन्कार कर दिया था। सागर का कहना था कि पहले भी कई बार उक्त युवकों से उसका विवाद हो चुका है।

