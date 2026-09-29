पंजाब के लुधियाना और अमृतसर बनेंगे देश के स्वच्छता मॉडल, केंद्र की ‘प्रगति-50’ पहल में शामिल

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के दो प्रमुख शहर लुधियाना और अमृतसर को केंद्र सरकार की ‘प्रगति-50’ पहल में शामिल किया गया है।

इसके तहत दोनों शहरों को शहरी स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को इस पहल का शुभारंभ किया।

‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0’ के तहत शुरू की गई इस पहल में देश के 24 राज्यों के 50 शहरों को शामिल किया गया है। पंजाब से लुधियाना और अमृतसर का चयन हुआ है। लुधियाना राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर है, जबकि अमृतसर धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पहल के तहत दोनों शहरों में केवल नियमित सफाई तक सीमित न रहते हुए वैज्ञानिक ठोस कचरा प्रबंधन, प्रयुक्त जल का बेहतर प्रबंधन और समग्र स्वच्छता व्यवस्था विकसित की जाएगी। कचरे के संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण की व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाने पर जोर रहेगा।