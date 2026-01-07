पंजाब में टला बड़ा हादसा, पठानकोट चौक पर टूरिस्ट बस के फटे टायर; गुस्साई भीड़ ने तोड़े शीशे

संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर-पठानकोट चौक के पास सवारियों को लेकर जा रही टूरिस्ट बस के अचानक दो टायर फट गए गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टायर फटने के बाद उन्हें बदलने के दो से तीन घंटे लग गए तो अचानक सवारियों ने समय ज्यादा होने के कारण विरोध करते पैसे मांगने शुरू कर दिए।

चालक ने कुछ सवारियों को पैसे वापस कर दिए और कुछ सवारियों को पैसे वापस करने का समय दिया तो सवारियों ने गुस्से में आकर तोड़फोड़ कर मौके से भाग गए, जिसकी बस कंडक्टर जम्मू के रहने वाले राजा ने थाना आठ की पुलिस को दी।

बस कंडक्टर जम्मू के रहने वाले राजा ने बताया कि वह जम्मू से सवारियां लोड कर दिल्ली जा रहा था जैसे ही वह पठानकोट चौक के पास पहुंचा तो गाड़ी का अचानक एक्सल टूटने से दोनों टायर फट गए और बस रास्ते में रुक गई। बस को ठीक करने में दो से तीन घंटे लग गए तो सवारियां परेशान हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने कुछ सवारियों को पैसे देकर दूसरी बस में भेज दिया और बची सवारियां भी पैसे मांगने लग पड़ी।