पंजाब में फेस्टिवल सीजन में चीनी के दामों में उछाल, दो माह में 20 रुपये प्रति किलो बढ़े दाम
जालंधर में चीनी के दाम दो महीने में 20 रुपये प्रति किलो बढ़कर 64 रुपये हो गए हैं, जिससे त्योहारों से पहले मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर असर पड़ेगा।
HighLights
दो माह में चीनी 20 रुपये प्रति किलो महंगी हुई
त्योहारों से पहले मिठाइयों, बेकरी उत्पादों के दाम बढ़े
नवंबर में मिलें शुरू होने पर दाम घटने की उम्मीद
शाम सहगल, जालंधर। चीनी के दामों में रिटेल में दो माह में करीब 20 रुपये प्रति किलो वृद्धि दर्ज की गई है। थोक व्यापारियों के मुताबिक मिलों के स्तर पर ही चीनी के दामों में इजाफा किया गया है। दो माह पूर्व रिटेल में 44 से 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही चीनी के दाम बढ़कर इन दिनों 64 रुपये तक पहुंच चुके हैं। इसका असर आने वाले फेस्टिवल सीजन में भी देखने को मिलेगा।
थोक व्यापारियों के मुताबिक अप्रैल के अंत तक मिलें बंद हो जाती हैं और अक्टूबर के अंत या नवंबर में फिर से चीनी तैयार करने के काम शुरू होता है। डिस्ट्रिब्यूटर से लेकर थोक विक्रेता तथा रिटेल में बेची जा रही चीनी के दामों में इजाफे का असर घरेलू उपभोक्ताओं पर सीधे पड़ चुका है। उधर, सरकार द्वारा थोक डीलरों को लेकर चार हजार क्विंटल तक की स्टाक लिमिट निर्धारित की गई है।
रक्षा बंधन के बाद फेस्टिवल सीजन शुरू
इस तरह की स्थिति में चीनी की कालाबाजारी होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। रक्षाबंधन के साथ ही फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो जाएगा। इसमें मिठाइयों से लेकर बेकरी उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। वहीं चीनी के दामों में भारी इजाफे का असर इनके दामों पर भी पड़ना तय है।
रेलवे रोड स्थित बेकर संचालक एसएस विज बताते हैं कि चीनी के दामों में इजाफे के चलते उत्पादों के दाम पांच से दस प्रतिशत बढ़ चुके हैं। इसी तरह शक्ति नगर के हलवाई अश्वनी साहनी ने कहा कि मिठाइयों में चीनी की खपत सबसे अधिक होती है। ऐसे में चीनी के दामों में इजाफे का असर दामों में करीब दस प्रतिशत तक पड़ चुका है।
जिले में 25 थोक डीलर, रोजाना औसतन तीन हजार क्विंटल बिक्री
जिले में इस समय करीब 25 थोक डीलर है, जो रोजाना करीब तीन हजार क्विंटल चीनी की बिक्री करते है। चीनी हलवाइयों, होटलों, रेस्टोरेंट के अलावा घरेलू इस्तेमाल के लिए खरीदी जाती है। मंडी फैंटनगंज के चीनी के थोक कारोबारी अनिल सोनी बताते हैं कि मिलों में नवंबर में गन्ना पिड़ाई का काम शुरू होगा। इसके बाद दामों में गिरावट की संभावना है।