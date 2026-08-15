पंजाब के इस जिले में 17 अगस्त को छुट्टी का एलान, बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज
जालंधर में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मंत्री मोहिंदर भगत ने 17 अगस्त 2026 को सभी सरकारी और निजी स्कूलों व कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की।
HighLights
जालंधर में 17 अगस्त 2026 को स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी घोषित।
मंत्री मोहिंदर भगत ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया ऐलान।
विद्यार्थियों की देशभक्ति प्रस्तुतियों की सराहना में यह निर्णय।
जागरण संवाददाता, जालंधर। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बागबानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत द्वारा 17 अगस्त 2026 (सोमवार) को जिला के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का एलान किया गया।
इस मौके पर उन्होंने स्कूलों-कॉलेजों के विद्यार्थियों की मेहनत की भी प्रशंसा की, जिन्होंने अपनी शानदार और देशभक्ति के रंग में रंगी प्रस्तुतियां दी।