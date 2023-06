Jalandhar News: शिक्षा विभाग के दफ्तरी कर्मचारी बोले- सरकार कर रही नजरअंदाज, छह से करेंगे कलम छोड़ हड़ताल

Jalandhar News पंजाब के जालंधर में शिक्षा विभाग के दफ्तरी कर्मचारी कलम छोड़ हड़ताल करने का फैसला किया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। कर्मचारी निरंतर रेगुलर करने की मांग को लेकर सरकार के तमाम मंत्रियों और विधायकों से मिलकर मांग पत्र तक दे चुकी हैं मगर उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

शिक्षा विभाग के दफ्तरी कर्मचारी बोले- सरकार कर रही नजरअंदाज, छह से करेंगे कलम छोड़ हड़ताल

जालंधर, जागरण संवाददाता: शिक्षा विभाग के दफ्तरी कर्मचारी 6 जुलाई से कलम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। इसकी घोषणा कर्मचारियों की यूनियन के सदस्यों ने बैठक के दौरान लिए गए फैसले के तहत की। सर्व शिक्षा अभियान दफ्तरी कर्मचारी यूनियन के सदस्य शोभित भगत ने कहा कि पंजाब की सरकार की तरफ से 9 महीने से कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने का प्रचार तो खूब किया मगर सच्चाई इसके विपरीत है। मांगों की तरफ नहीं दिया जा रहा ध्‍यान कर्मचारी निरंतर रेगुलर करने की मांग को लेकर सरकार के तमाम मंत्रियों और विधायकों से मिलकर मांग पत्र तक दे चुकी हैं मगर उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोहित शर्मा मनजीत सिंह ममता ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन से लगभग पांच हजार रुपए महीना कटौती भी की जा रही है और इसके अलावा सरकार की तरफ से मंजूर तीन प्रतिशत सालाना तरक्की की फाइल भी क्लियर नहीं की जा रही है। वेतन में की जाने वाली बढ़ोतरी को भी रोका हुआ मिड डे मील धत्री कर्मचारियों की वर्ष 2019 से वेतन में की जाने वाली बढ़ोतरी को भी रोका हुआ है। यही कारण है कि कच्चे कर्मचारी अब अपने हक के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए फिर से मजबूर हो रहे हैं जिसके तहत की 6 जुलाई को सभी कर्मचारी काम बंद करके हड़ताल पर जा रहे हैं। जिसे लेकर सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार को शिक्षा विभाग की होगी इस मौके पर गौरव, रवि विरदी, हरप्रीत, मिथुन आदि थे।

Edited By: Himani Sharma