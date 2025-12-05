जालंधर में नगर निगम ने गिराया बंसल स्वीट्स का कब्जा, हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के नोटिस के बाद नगर निगम ने न्यू जवाहर नगर स्थित बंसल स्वीट्स का कब्जा हटना शुरू कर दिया है। इलाका निवासी राजविंदर सिंह भल्ला ने बंसल स्वीट्स के कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

किसी को लेकर हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय मंत्री और नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी करके 18 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के नोटिस को देखते हुए निगम ने कार्रवाई की। बंसल स्वीट्स कुछ महीने पहले ही जालंधर में खुली है और इसे लेकर लगातार विवाद जारी है।