दिल्ली धमाके के बाद पंजाब के इस शहर में सुरक्षा कड़ी, हाई अलर्ट जारी; नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

जागरण संवाददाता, जालंधर। दिल्ली बम धमाके के बाद देशभर की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पंजाब के जालंधर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने शहर के लगभग सभी प्रमुख चौराहों पर नाकेबंदी कर दी है। पुलिस की टीमों ने देर रात से ही चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था।

मंगलवार को पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के निर्देश पर संयुक्त पुलिस कमिश्नर संदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) आकर्षि जैन और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) हरिंदर सिंह गिल ने घटनास्थल का दौरा कर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। इस अभियान में जालंधर पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी और एआरपी (दंगा-रोधी पुलिस) की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया।

पुलिस टीमों ने जालंधर सिटी और कैंट रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वार, प्रतीक्षालय और दुकानों समेत हर हिस्से की तलाशी ली। यात्रियों के सामान और वाहनों की हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर जैसे आधुनिक उपकरणों से जांच की गई। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए पायस ऐप का भी इस्तेमाल किया।

इस अभियान के लिए कुल 250 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर ने मंगलवार को शहर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की। बैठक के बाद, उन्होंने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने शहर के सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष गश्त करने और नाकों पर सभी वाहनों की गहन जाँच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

इस बीच, रेलवे स्टेशन पहुँचे संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप शर्मा ने बताया कि जालंधर कैंट और सिटी रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया गया। यात्रियों के सामान की जाँच की गई और संदिग्ध दिखने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई। डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी सुरक्षा जाँच जारी रहेगी।

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाज़ारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्रियों के सामान की जाँच की गई। स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता की जाँच की गई, साथ ही साइकिल और वाहन पार्किंग क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया।

वाहन के स्वामित्व की पुष्टि के लिए वाहन ऐप का इस्तेमाल किया गया। बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले वाहनों की भी तलाशी ली गई। पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है, खासकर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर। पुलिस टीमों ने बीएमसी चौक, पठानकोट चौक, बस स्टैंड चौक और रेरू चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर रात भर नाके लगाकर वाहनों की जाँच की। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैदल गश्त भी बढ़ा दी गई है।

... एसीपी उत्तरी संजय कुमार ने बताया कि दिल्ली बम धमाकों के बाद किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाज़ारों जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा चौकियाँ जारी रहेंगी। पुलिस ने विक्रेताओं और दुकानदारों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या लावारिस बैग की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें।

सभी अधिकारी तैनात रहेंगे: धनप्रीत कौर पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र, सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह कदम पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की।