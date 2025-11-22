जालंधर: पड़ोसी के घर के बाथरूम में मिला मासूम बच्ची का शव, भीड़ ने घर के मालिक को पीटा

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के लेदर काम्प्लेक्स रोड में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मासूम बच्ची का शव पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के घर के बाथरूम से बरामद हुआ। घटना देर शाम सामने आई, जब बच्ची अपने घर से बाहर खेलने निकली थी, लेकिन काफी समय बीतने पर भी वह वापस नहीं लौटी। स्वजन घबरा गए और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू कर दी।

इसी दौरान अचानक लोगों ने पड़ोसी के घर में बने बाथरूम से बच्ची का शव मिलने की सूचना दी। सूचना मिलते ही मोहल्ले में तनाव बढ़ गया। पड़ोसियों ने बताया कि बच्ची को खोजने के दौरान जब पड़ोसी के घर का बाथरूम खोला गया, तो वह अंदर मृत अवस्था में मिली। बच्ची के शव पर, खासकर सिर पर, चोट के निशान पाए जाने की बात भी सामने आई है।

इससे हत्या की आशंका और गहरा गई है। हालांकि यह चोट गिरने से लगी या किसी और कारण से, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच से ही हो सकेगा। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और गुस्साए लोगों ने घर के मालिक को पकड़कर जमकर पीटा। स्थिति बेकाबू होती देख थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और व्यक्ति को भीड़ से छुड़ाकर सुरक्षित थाने ले गई।