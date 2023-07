जालंधर के कस्बा लोहिया के गांव नसीरपुर धुस्सी बांध का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद वापस लौट आएं हैं। उन्होंने कहा है कि जीरी और पनीरी दोबारा लग सकती है लेकिन इंसान और बेजुबान की जान बेहद जरूरी है। बचाव एवं राहत कार्य के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे से लौटे CM मान, कहा- लोगों की जान सबसे पहले; क्षतिग्रस्त मकानों को कराएंगे ठीक

जालंधर, जागरण संवाददाता। जालंधर के कस्बा लोहिया के गांव नसीरपुर धुस्सी बांध का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद वापस लौट आएं हैं। उन्होंने कहा है कि जीरी और पनीरी दोबारा लग सकती है, लेकिन इंसान और बेजुबान की जान बेहद जरूरी है। बचाव एवं राहत कार्य के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। फंड किया जाएगा जारी उन्होंने पर्यावरणविद एवं राज्यसभा सदस्य बलबीर सिंह सीचेवाल की तरफ से दरार भरने के लिए किए जा रहे कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सांसदों के पास खुद का अपना फंड भी है और इसके अलावा भी जितना फंड जरूरी होगा वह दिया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास फंड का दुरुपयोग किया गया जिसकी वजह से केंद्र ने पंजाब का फंड रोक दिया है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि बाढ़ के दौरान गिरने वाली प्रत्येक छत को दोबारा बनाया जाएगा। NDRF और सैन्य बल का किया धन्यवाद उन्होंने बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में अपना उल्लेखनीय योगदान देने के लिए एनडीआरएफ एवं सैन्य बलों की टीमों का धन्यवाद व्यक्त किया।

Edited By: Nidhi Vinodiya