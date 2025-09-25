जालंधर सीटी ग्रुप के पूर्व छात्र को मिला 88 लाख का पैकेज, हजारों छात्रों के लिए बने प्रेरणा

सीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के पूर्व छात्र रोहित तुरलापति को इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स में 88 लाख रुपये का सालाना पैकेज मिला है। संस्थान ने एक संवाद सत्र आयोजित किया जिसमें रोहित ने छात्रों को प्रेरित किया। पायथन बैकेंड इंजीनियरिंग विद एलएलएम पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। सीटी ग्रुप के चेयरमैन ने इस सफलता को संस्थान की शिक्षा का परिणाम बताया।

जागरण संवाददाता, जालंधर। सीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ कैंपस के पूर्व विद्यार्थी रोहित तुरलापति को 88 लाख प्रति वर्ष का पैकेज मिला है। रोहित ने हाल में इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स में पायथन डेवलपर के प्रतिष्ठित पद पर 88 लाख प्रति वर्ष के उच्च पैकेज के साथ नियुक्ति प्राप्त की है।

यह सीटी के किसी छात्र द्वारा प्राप्त किए गए सर्वोच्च पैकेजों में से एक है। इस उपलब्धि और उनकी वापसी के उपलक्ष्य में संस्थान ने एक विशेष संवाद सत्र का आयोजन किया। रोहित ने प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बताते हुए कड़ी मेहनत, दृढ़ता और संकल्प से यह सफलता मिली है।