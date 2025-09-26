Language
    जालंधर में पराली प्रबंधन के लिए 40 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू, किसानों को जागरूक करेंगी तीन मोबाइल वैन

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:39 PM (IST)

    जालंधर में कृषि विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से पराली प्रबंधन के लिए 40 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। तीन वैन गांवों में जाकर किसानों को पराली न जलाने का संदेश देंगी और इसके लाभ बताएंगी। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमनिंदर कौर ने वैन को रवाना किया और पराली जलाने से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री के फील्ड अधिकारी नवदीप सिंह भी उपस्थित थे।

    गांव-गांव जाकर किसानों को पराली न जलाने का संदेश देने के लिए वैन रवाना

    जागरण संवाददाता, जालंधर। धान की पराली को आग न लगाने और इसके उचित प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से 40 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत तीन वैन जिले के गांव-गांव जाकर किसानों को पराली न जलाने का संदेश देंगी।

    शुक्रवार को जिला प्रशासकीय परिसर से जागरूकता वैन को रवाना करते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमनिंदर कौर ने कहा कि इन वैन का उद्देश्य किसानों को धान की पराली को आग न लगाने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ पराली को खेतों में ही मिलाने के फायदों और आग लगाने के नुकसानों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान के दौरान वैन के माध्यम से जिले के सभी गांवों को कवर किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंंत्रई के फील्ड अधिकारी नवदीप सिंह भी मौजूद थे।