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दैनिक जागरण की खबर का असर: जालंधर में NH-44 की सर्विस लेन पर जलभराव के बाद सड़क निर्माण शुरू, लगाई जा रही इंटरलॉकिंग टाइल

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:59 PM (IST)

जालंधर में NH-44 की सर्विस लेन पर जलभराव कम होने के बाद एनएचएआई ने सड़क निर्माण शुरू कर दिया है। टूटी सड़कों पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाई जा रही हैं और जल निकासी के लिए पंपिंग सेट लगाने का भी प्रस्ताव है।

जालंधर में NH-44 की सर्विस लेन पर जलभराव के बाद सड़क निर्माण शुरू। फोटो जागरण

जालंधर में NH-44 की सर्विस लेन पर जलभराव के बाद सड़क निर्माण शुरू। फोटो जागरण

HighLights

  1. जलभराव कम होने पर NH-44 सर्विस लेन का निर्माण शुरू।

  2. टूटी सड़कों पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने का काम जारी।

  3. जल निकासी के लिए पंपिंग सेट लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत।

जागरण संवाददाता, जालंधर। नेशनल हाईवे-44 की सर्विस लेन पर जलभराव कम होने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) ने सड़कों का निर्माण शुरू करवा दिया है। सर्विस लेन पर जहां पानी सूख गया है, वहां पर टूटी सड़क का बेस बनाने के साथ-साथ इंटरलाकिंग टाइल्स से लगाने का काम चल रहा है। सड़क निर्माण के लिए मटीरियल भी पहुंचना शुरू हो गया है।

दैनिक जागरण नेशनल हाईवे की सर्विस लेन की खस्ता हालत व वर्षा के बाद जलभराव का मुद्दा प्रमुखता से उठाता रहा है। छह दिन पहले हुई वर्षा के बाद सर्विस लेन पर जलभराव से लोगों को परेशानी और ड्रेन में गिरकर बुजुर्ग विजय महेंद्रू की मौत को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया था। बुजुर्ग की मौत ने एनएचएआइ व नगर निगम की लापरवाही को उजागर कर दिया था।

पठानकोट चौक तक सड़क निर्माण के लिए सामग्री साइट पर पहुंच चुकी

पठानकोट चौक से लम्मा पिंड चौक तक सर्विस लेन का निर्माण का काम चल रहा है। यहां पर सड़क के उस हिस्से को दोबारा बनाया जा रहा है, जिस हिस्से को सरफेस वाटर प्रोजेक्ट की पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ा गया था। वहीं फोकल प्वाइंट से पठानकोट चौक तक की सड़क के निर्माण के लिए सामग्री भी साइट पर पहुंच चुकी है।

अगले दो से तीन दिन में पानी पूरी तरह सूखने के बाद यहां भी इंटरलाकिंग टाइल्स बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सर्विस लेन पर सरफेस वाटर प्रोजेक्ट की पाइपलाइन बिछाने के लिए जितनी सड़क तोड़ी गई है, उसके निर्माण के लिए नगर निगम ने 18 करोड़ रुपये एनएचएआइ को दे दिए हैं।

पिछले तीन-चार साल से सर्विस लेन पर जलभराव के कारण राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस साल तो हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। हाईवे पर बनी ड्रेन में मिट्टी-कूड़ा भरा है, जिससे पानी की निकासी नहीं होती। सर्विस लेन पर जगह-जगह गड्ढे और कीचड़ होने से दोपहिया वाहन चालक आए दिन गिर रहे थे।

इंटरलाकिंग टाइल्स की सड़कें बनने से कम होंगे हादसे

पठानकोट चौक से लम्मा पिंड चौक तक लगभग दो किलोमीटर के हिस्से में पुरानी टूटी सड़क को उखाड़कर नई इंटरलाकिंग टाइल्स लगाई जा रही हैं। इससे न सिर्फ सड़क मजबूत बनेगी, बल्कि आने वाले समय में जलभराव की स्थिति में भी मरम्मत आसानी से होगी।

जलभराव रोकने के लिए भी जल्द प्रोजेक्ट शुरू होगा। अगर वर्षा होती भी है तो सड़क पर गड्ढे न होने से हादसे कम होंगे। ट्रांसपोर्ट नगर से फोकल प्वाइंट तक सड़क का एक हिस्सा बन गया है। वहीं पठानकोट चौक से ट्रांसपोर्ट नगर और फोकल प्वाइंट से मकसूदां बाईपास तक सड़क का निर्माण होना है।

पंपिंग सेट के लिए जमीन का मुद्दा हल

सर्विस लेन पर बार-बार जलभराव की मुख्य वजह वर्षा के पानी की उचित निकासी न होना है। इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम और एनएचएआइ का सर्विस लेन के किनारे पंपिंग सेट लगाने का प्रस्ताव है। पंपिंग सेट से पानी को काला संघिया ड्रेन में फेंका जाएग।

इसके लिए जमीन की जरूरत है। अब मेयर ने जमीन उपलब्ध कराने पर सहमति जता दी है। जमीन संबंधी औपचारिकताएं पूरी होते ही पंपिंग सेट स्थापित कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में जलभराव की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। पाइपलाइन, पंपिंग सेट और सर्विस रोड के निर्माण के लिए 36 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया है। बता दें कि सर्विस रोड की खराब हालत का मुद्दा विधायक बावा हैनरी ने विधानसभा में भी उठाया था।

हाईवे से हटाए जा रहे बजरी व मिट्टी के ढेर

वर्षा के दौरान नेशनल हाईवे-44 के किनारे मिट्टी, पत्थर व बजरी जमा हो गया है। इससे कई स्थानों पर ट्रैफिक धीमा हो गया है और हादसे का खतरा भी बढ़ गया था। इसे देखते हुए एनएचएआइ की टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है।

यह काम पूरा करने में 15 दिन लग सकते हैं। सड़क की रिपेयर शुरू होने से यहां के कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। दुकानदारों का कहना है कि यदि सड़क की गुणवत्ता का ध्यान रखा गया तो यह समस्या दोबारा नहीं आएगी।