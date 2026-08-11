जालंधर नगर निगम में फेरबदल, एक महीने बाद ही IAS निकास कुमार का तबादला; संदीप ऋषि की हुई वापसी

जागरण संवाददाता, जालंधर। नगर निगम जालंधर में एक महीने के अंदर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस अधिकारी संदीप ऋषि दोबारा से नगर निगम जालंधर के कमिश्नर पद पर लौट रहे हैं। 8 जुलाई को संदीप ऋषि का तबादला कर दिया गया था और उनकी जगह आईएएस निकास कुमार को कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

लेकिन अब महज 1 महीने बाद ही सरकार ने फिर से संदीप ऋषि पर भरोसा जताया है। संदीप ऋषि को जालंधर नगर निगम का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इसके साथ ही वह ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर भी बने रहेंगे।

विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण संदीप ऋषि को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। संदीप ऋषि पिछले 11 महीने तक जालंधर निगम का कामकाज संभाल चुके हैं। इस दौरान वह निगम के सभी नियम-कानून, फाइलों और प्रोजेक्ट्स को बखूबी समझ चुके थे।