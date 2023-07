Himachal Diesel Vat: हिमाचल में तेल पर वैट बढ़ोतरी, पंजाब के 840 पेट्रोलियम डीलरों को राहत

पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब (PPDAP) के प्रवक्ता गुरमीत मोंटी सहगल ने कहा हिमाचल में VAT की बढ़ोतरी से डीजल की कीमतों में अंतर 4.5 रुपये प्रति लीटर से घटकर लगभग 1.50 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा जो उपभोक्ताओं को हिमाचल प्रदेश से ईंधन खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा था। सहगल ने कहा कि पेट्रोलियम डीलर सरकार के फैसले से बहुत खुश हैं

हिमाचल में तेल पर वैट बढ़ोतरी, पंजाब के 840 पेट्रोलियम डीलरों को राहत

जालंधर, मनुपाल शर्मा। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर वैट (VAT) बढ़ाने की घोषणा की गई है। इससे पंजाब के सीमावर्ती जिलों के लगभग 840 पेट्रोलियम डीलरों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब (पीपीडीएपी) के प्रवक्ता गुरमीत मोंटी सहगल ने कहा कि इस बढ़ोतरी से डीजल की कीमतों में अंतर 4.5 रुपये प्रति लीटर से घटकर लगभग 1.50 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, जो उपभोक्ताओं को हिमाचल प्रदेश से ईंधन खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा था। सहगल ने कहा कि पेट्रोलियम डीलर सरकार के फैसले से बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि पंजाब सरकार कीमतों को बराबर लाने के लिए पिछले छह माह में दो बार की गई 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी को वापस ले लेगी। कीमतें बराबर होने से न केवल पेट्रोल पंपों का राजस्व बढ़ेगा, बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। 'ईंधन तस्करी में भी आएगी कमी' पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह दोआबा ने कहा कि इससे व्यापक ईंधन तस्करी में भी कमी आएगी। यह आप (AAP) सरकार के लिए सही समय है कि हाल ही में बढ़ाए गए 1.80 रुपये प्रति लीटर वैट को वापस लिया जाए, ताकि राज्य के उपभोक्ताओं और पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, नवांशहर और मोहाली सहित सीमावर्ती जिलों के डीलरों को राहत दी जा सके, जो वर्तमान में अपनी क्षमता से लगभग 80 प्रतिशत कम ईंधन बेच रहे हैं। पंजाब सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान वैट बढ़ाया, जबकि हिमाचल सरकार ने इसे कम कर दिया था। इसके कारण कीमत में भारी अंतर पैदा हो गया था। इसके बाद से ही पंजाब के पांच जिलों में लगभग 840 पेट्रोल पंपों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में अपने छोटे कार्यकाल के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए पीपीडीएपी के प्रतिनिधित्व पर 2022 में पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर पांच रुपये प्रति लीटर वैट कम कर दिया था। हालांकि, पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अनुरोध पर डीजल की कीमत हिमाचल प्रदेश से कम करने का प्रबंधन नहीं कर सके। इस कारण इन जिलों के डीलरों में नाराजगी थी, जिन्हें अब राहत मिली है।

