पंजाब में मूसलाधार बारिश: गुरदासपुर में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड, रावी और घग्गर उफान पर; कई गांवों का टूटा संपर्क

जागरण टीम, जालंधर। पंजाब के आनंदपुर साहिब, होशियारपुर, गुरदासपुर सहित कई जिलों में मंगलवार रात से भारी वर्षा हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। गुरदासपुर में चौबीस घंटे में सबसे अधिक 155.8 मिमी वर्षा हुई। यहां 14 वर्ष का रिकार्ड टूट गया। 2012 के बाद पहली गुरदासपुर में एक दिन में इतनी वर्षा दर्ज की गई।

यहां दीनानगर के पास मकौड़ा पत्तन रावी दरिया का जलस्तर बढ़ने से किश्ती भी बंद हो गई, जिससे सात गांवों के लोगों का जिले से संपर्क टूट गया है। आनंदपुर साहिब में मंगलवार देर रात शुरू हुई वर्षा बुधवार सुबह तक जारी रही।

कई प्रमुख मार्गों पर दो से चार फीट तक पानी जमा हो गया। मेन रोड से तख्त श्री केसगढ़ साहिब की ओर जाने वाली दोनों सड़कों पर सुबह भारी जलजमाव हो गया। यहां करीब दो से चार फीट तक पानी खड़ा रहा, जिससे सुबह 10 बजे तक श्रद्धालुओं को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। वहीं, कैबिनेट मंत्री व हलके के विधायक हरजोत बैंस कई इलाकों का दौरा कर जायजा भी लिया।

घग्गर एक बार फिर उफान पर उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील कि नालों और नदियों से दूरी बनाए रखें और बिना आवश्यकता घर से बाहर न निकलें। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है। उधर, चंडीगढ़ स्थित सुखना लेक से पानी छोड़े जाने से पटियाला जिले में घग्गर एक बार फिर उफान पर है। गांव शम्सपुर के पास ओवरफ्लो होने के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं।

पानी खेतों और सड़कों पर आ गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। स्थिति में सुधार न हुआ तो 200 एकड़ फसल पानी की चपेट में आ सकती है। बेहतर प्लानिंग और मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए देशभर में मिसाल रहे चंडीगढ़ की व्यवस्था 24 घंटे में करीब 100 एमएम वर्षा के सामने ही बेदम नजर आई। वहीं, 42 वर्ग किलोमीटर में फैले सुखना कैचवर्ड एरिया में पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है।

अस्पताल की बिजली आपूर्ति भी बंद करनी पड़ी मुकेरियां सिविल अस्पताल के वार्डों व डाक्टरों के कमरों में दस घंटे तक भरा रहा पानी होशियारपुर जिले में भारी वर्षा के बाद बुधवार को मुकेरियां का सिविल अस्पताल में पानी भर गया। अस्पताल परिसर में गंदा पानी भर जाने से करीब दस घंटे तक मरीजों और उनके स्वजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

किसी अनहोनी की आशंका के चलते अस्पताल की बिजली आपूर्ति भी बंद करनी पड़ी। पानी मरीजों के कमरों, इमरजेंसी वार्ड और निचली मंजिल पर स्थित विभिन्न कार्यालयों में घुस गया। डाक्टरों के कमरों में भी पानी भर गया। यही नहीं, कर्मचारियों को मरीजों की ओपीडी पर्चियां हाथ से तैयार करनी पड़ीं। एसएमओ रमन कुमार ने कहा कि नगर परिषद की मदद से टैंकरों के जरिये अस्पताल से पानी निकाल दिया गया है और कामकाज सुचारू हो गया है।

सामान्य से 41 प्रतिशत अधिक वर्षा राज्य में अब तक 212 मिमी वर्षा हुई, गुरदासपुर व पठानकोट ग्रीन जोन पंजाब में अब तक 212.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि सामान्य वर्षा 318.2 मिलीमीटर है। हालांकि राज्य में अब भी सामान्य से 33 प्रतिशत कम वर्षा है।

एक जून से उन्नीस अगस्त तक बात करें तो गुरदासपुर में जिले में सबसे अधिक 635.5 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि सामान्य वर्षा 452.7 मिलीमीटर है। सामान्य से 41 प्रतिशत अधिक वर्षा हो चुकी है। वहीं, पठानकोट में 932.2 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि सामान्य वर्षा 717 .8 मिलीमीटर है। यहां भी सामान्य से 30 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। दोनों जिले ग्रीन जोन में चल रहे हैं।