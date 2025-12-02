Language
    इंस्टाग्राम पर जालंधर के मंदिर पर ग्रेनेड फेंकने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पाकिस्तान के इशारे पर कर रहा था काम

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:32 PM (IST)

    महिला थाने के बाहर ग्रेनेड फेंकने वाले मुख्य आरोपी धीरज ने गुरसिमरन सिंह मंड को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आरोपी पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का प्रभाव था। उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से धमकी दी थी, जिसके बाद लुधियाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। धीरज ने शहजाद भट्टी के खिलाफ बोलने पर गालियाँ दीं और मंदिरों पर ग्रेनेड फेंकने की धमकी भी दी।

    राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। फाइल फोटो

    सनमीत सिंह थिंद, सिरसा। महिला थाने के बाहर ग्रेनेड फेंकने वाले मुख्य आरोपित धीरज ने इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेरिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। धीरज पर अपने आका पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का इतना प्रभाव था कि वह उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था।

    वह बेंगलुरु में रहते हुए धमकी दे रहा था। मंड से बातचीत करने के लिए उसने खुद को उसका फालोवर बताया था। परंतु जब बात नहीं हुई तो उसने अपने इंस्टा अकाउंट से धमकी भरी काल की।

    इसके बाद मंड की शिकायत पर लुधियाना सदर पुलिस ने एन धीरू 5911 इंस्टा अकाउंट के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। भट्टी के खिलाफ लुधियाना में प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंका जाना था।

    जब इस बात की सूचना भट्टी को मिली तो उसने धीरज को एक्टिव किया। इसके बाद आरोपित धीरज ने 7, 8 और 9 अक्टूबर को लुधियाना के गुरसिमरन सिंह मंड को धमकी दी थी। धीरज ने एन धीरज इंस्टा अकाउंट से धमकी दी कि वह शहजाद भट्टी के खिलाफ क्यों बोल रहा है। धीरज उसे गालियां देते हुए लोकेशन सेंड करने की धमकी दे रहा है। साथ ही राम मंदिर और जालंधर के मंदिर से ग्रेनेड फेंकने की भी बात कही थी।

     