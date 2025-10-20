सीचेवाल में ग्रीन दिवाली की धूम, स्कूल स्टाफ और बच्चों ने रैली निकालकर पटाखों के नुकसान पर किया जागरूक
दिवाली के मौके पर सरकारी मिडिल स्कूल सीचेवाल के स्टाफ ने ग्रीन दिवाली मनाने के लिए गाँव में रैली निकाली। संत बलवीर सिंह जी की प्रेरणा से आयोजित इस रैली में, स्कूल इंचार्ज ने पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। सरपंच बूटा सिंह और आप नेता हरजिंदर सिंह ने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया और ग्रीन दिवाली के महत्व पर जोर दिया।
संवाद सूत्र, शाहकोट/ मलसिया। आज दिवाली को ध्यान में रखते हुए, श्री मान संत बलवीर सिंह जी की प्रेरणा से सरकारी मिडिल स्कूल सीचेवाल के समस्त स्टाफ और इंचार्ज द्वारा पूरे गाँव में एक रैली निकाली गई, जिसमें पूरे गाँव को इस रैली के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि हम सभी को ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए।
स्कूल इंचार्ज ने बताया कि हम सभी को वर्तमान समय और अपने आस-पास हो रही अन्य दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पटाखे नहीं जलाने चाहिए और न ही ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे।
इसमें गाँव के सरपंच सरदार बूटा सिंह का भी विशेष योगदान रहा। उन्होंने भी इस रैली में बच्चों को संबोधित किया और बच्चों के सराहनीय कार्य के प्रति अपना उत्साह दिखाया। इस समय आम आदमी पार्टी के सरदार हरजिंदर सिंह ने भी बच्चों की भागीदारी का स्वागत किया और अपने विचारों के माध्यम से बच्चों को ग्रीन दिवाली मनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर श्रीमती सरबजीत कौर, मैडम संतोष कुमारी, श्री राजेश कुमार, जसप्रीत सिंह, सतनाम सिंह, करमदीप सिंह, संदीप कौर आशा आदि उपस्थित थे।
