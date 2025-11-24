Goraya Encounter: जालंधर के गोराया में धराया वांटेड गैंगस्टर गोपी, मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल

संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना गोराया की पुलिस और गैंगस्टर के बीच सोमवार को मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया। आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार गोपी के खिलाफ नशा तस्करी और लड़ाई-झगड़े समेत करीब पांच मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से पुलिस को वांटेड था और गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था।

सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित इलाके में घूम रहा है। इस पर थाना गोराया पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी कर उसे रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपित ने गाड़ी भगाने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर दो गोलियां चला दीं।