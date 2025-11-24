Goraya Encounter: जालंधर के गोराया में धराया वांटेड गैंगस्टर गोपी, मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल
थाना गोराया पुलिस और गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के बीच मुठभेड़ हुई। गोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस को वांटेड था। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और गाड़ी बरामद की है। मामले की आगे जांच जारी है।
संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना गोराया की पुलिस और गैंगस्टर के बीच सोमवार को मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया।
आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार गोपी के खिलाफ नशा तस्करी और लड़ाई-झगड़े समेत करीब पांच मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से पुलिस को वांटेड था और गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था।
सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित इलाके में घूम रहा है। इस पर थाना गोराया पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी कर उसे रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपित ने गाड़ी भगाने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर दो गोलियां चला दीं।
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया, जो आरोपित के पैर में लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया। मौके से पुलिस ने .32 बोर का पिस्टल और एक गाड़ी बरामद की है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
