सांसद अमृतपाल की पार्टी ज्वाइन करेंगे ED के पूर्व अफसर निरंजन सिंह, भोला ड्रग रैकेट और मजीठिया केस की कर चुके जांच

जागरण संवाददाता, जालंधर। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब दे में शामिल होने जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि वे बुधवार को पार्टी में शामिल हो सकते हैं। निरंजन सिंह ईडी में रहते हुए कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने ड्रग्स केस में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से भी पूछताछ की थी।