जालंधर: 20 मिनट की देरी पड़ी भारी, आदर्श नगर की मशहूर स्वीट शॉप जलकर खाक; लाखों का नुकसान

संवाद सहयोगी, जालंधर। आदर्श नगर रोड पर स्थित न्यू लक्ष्मी स्वीट्स दुकान में रविवार सुबह शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई। तेज ठंडी हवाओं के कारण आठ चंद मिनटों में भड़क गई, जिसका धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। दुकान मालिक ने आस पास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की और दमकल विभाग की टीम को सूचित किया। दमकल विभाग की टीम ने दुकान पर लगी आग पर काबू पाया लेकिन तब तक दुकान जल कर राख हो चुकी थी।

दुकान मालिक अंकुश ने बताया कि वह रोज़ाना की तरह शनिवार रात दुकान को बंद करके घर चले गए थे। वह रविवार सुबह घर पर थे और उसी दौरान उन्हें दूध की सप्लाई देने आए गाड़ी चालक ने दुकान में आग लगने के बारे में सूचित किया।

वह मौके पर पहुंचे तो दुकान में लगी आग की लपटें दूसरी मंजिल चल पहुंच चुकी थी। उन्होंने आस पास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आग थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके उन्होंने दमकल विभाग की टीम को सूचित किया लेकिन दमकल विभाग की टीम 20 मिनट देरी से पहुंची।

दमकल विभाग की टीम ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया पर तब तक सारा सामान जल कर राख हो चुका था। दुकानदार ने बताया कि आग के कारण उनका करीब 15 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है।