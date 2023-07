Jalandhar News: काला संघिया ड्रेन में जलस्तर बढ़ने की आशंका, झुग्गियों से 300 लोगों को निकालने का आदेश

Jalandhar News लोगों की सुरक्षा के लिए ड्रेन के किनारे बनी 70 से ज्यादा झुग्गियों में रह रहे 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों ने अपनी झुग्गियां खाली करनी शुरू कर दी थी और सामान भी शिफ्ट कर रहे थे। इसके साथ लगते फ्लैट में रहने वाले लोगों ने भी सामान शिफ्ट किया है।

झुग्गियों से 300 लोगों को निकालने का आदेश।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, जालंधर: शहर से गुजरने वाली काला संघिया ड्रेन में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन ने ड्रेन के किनारों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। निगम ने ड्रेन के किनारे मजबूत करने के लिए 10 हजार बोरी रेत का इंतजाम किया है। सोमवार सुबह से ही शहीद भगत सिंह कालोनी में ड्रेन पर बने पुल के आसपास किनारे मजबूत करने का काम जारी है। ड्रेन में से गंदगी बाहर निकाली जा रही है। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए ड्रेन के किनारे बनी 70 से ज्यादा झुग्गियों में रह रहे 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों ने अपनी झुग्गियां खाली करनी शुरू कर दी थी और सामान भी शिफ्ट कर रहे थे। इसके साथ लगते फ्लैट में रहने वाले लोगों ने भी सामान शिफ्ट किया है। प्रशासन ने झुग्गियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इसके लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं करवाई है। ऐसे में ये लोग दुविधा में हैं। निगम के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर राहुल धवन ने कहा कि जहां से नहर के किनारे कमजोर लग रहे हैं और पुल के आसपास पानी की निकासी के लिए जगह बनी हुई है, उन सभी को मजबूती से भरा जा रहा है।

Edited By: Mohammad Sameer