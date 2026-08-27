जालंधर की फैक्ट्री में हादसा, मशीन की चपेट में आई महिला की मौत; पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के धोगड़ी रोड स्थित गांव नूरपुर में एक फैक्ट्री में वीरवार दोपहर काम करने के दौरान मशीन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

मृतका की पहचान सलेमपुर निवासी अर्चना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अर्चना फैक्ट्री में काम कर रही थी। इसी दौरान वह मशीन की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई।