जालंधर की फैक्ट्री में हादसा, मशीन की चपेट में आई महिला की मौत; पुलिस ने शुरू की जांच
जालंधर के नूरपुर में फैक्ट्री में काम करने के दौरान महिला मशीन की चपेट में आ गई। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
HighLights
जालंधर की फैक्ट्री में मशीन से महिला की मौत।
मृतका अर्चना तीन महीने से फैक्ट्री में कर रही थी काम।
परिजनों ने सुरक्षा किट न मिलने का लगाया आरोप।
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के धोगड़ी रोड स्थित गांव नूरपुर में एक फैक्ट्री में वीरवार दोपहर काम करने के दौरान मशीन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
मृतका की पहचान सलेमपुर निवासी अर्चना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अर्चना फैक्ट्री में काम कर रही थी। इसी दौरान वह मशीन की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
परिजनों के अनुसार अर्चना फैक्ट्री में करीब तीन महीने से काम कर रही थी। उसके पति दुर्गानंद ने बताया कि उन्होंने ही करीब तीन महीने पहले अर्चना को फैक्ट्री में काम पर लगवाया था। फैक्ट्री में नट-बोल्ट तैयार किए जाते हैं।
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बिना सुरक्षा किट काम करवाने का आरोप
परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि अर्चना बिना सुरक्षा किट के मशीन पर काम कर रही थी। हालांकि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसकी पुलिस जांच कर रही है। घटना के बाद फैक्ट्री संचालकों द्वारा गेट अंदर से बंद किए जाने की बात भी सामने आई है।
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पुलिस ने जांच की शुरू
इससे मौके पर मौजूद लोगों में रोष फैल गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद फैक्ट्री के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।
पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। महिला की मौत के वास्तविक कारण और हादसे की परिस्थितियों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस फैक्ट्री में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है।