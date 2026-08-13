एंटी-स्टेट जथेबंदियां कहे जाने पर पंजाब में बवाल, आज जालंधर में प्रदर्शन और पुतला फूंकेंगे सरकारी कर्मचारी

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से कर्मचारियों की रैलियां करने वाली यूनियनों को कथित तौर पर एंटी-स्टेट जत्थेबंदियां (यूनियन) कहे जाने का विरोध शुरू हो गया है। विरोध में पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने प्रदर्शन का फैसला किया है। राज्य स्तर पर दिए गए कार्यक्रम के तहत वीरवार को जालंधर में भी कर्मचारी एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।

जालंधर के विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर करीब 2.30 बजे कर्मचारी डीसी कार्यालय के सामने स्थित पुड्डा मैदान में एकत्रित होंगे। यहां रोष प्रदर्शन करने के बाद वित्त मंत्री का पुतला फूंका जाएगा।

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