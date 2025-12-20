Language
    जालंधर में डंकी रूट को लेकर दिल्ली के ट्रैवल एजेंट पर ईडी का छापा, करोड़ों की संपत्ति जब्त

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    जालंधर: ईडी ने डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाले दिल्ली के ट्रैवल एजेंट से 4.62 करोड़ की नकदी, 313 किलो चांदी, छह किलो सोना बरामद किया। इनकी कीमत 19.13 क ...और पढ़ें

    जालंधर में डंकी रूट को लेकर दिल्ली के ट्रैवल एजेंट पर ईडी का छापा (File Photo)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाले दिल्ली के ट्रैवल एजेंट से ईडी ने 4.62 करोड़ की नकदी, 313 किलो चांदी, छह किलो सोना बरामद किया हैं। सोने-चांदी की कीमत 19.13 करोड़ बताई जा रही है। अवैध रूप से अमेरिका भेजने के मामलों डंकी रूट नेटवर्क पर वीरवार से कार्रवाई जारी है।

    रिची ट्रैवल्स के अलावा ईडी ने हरियाणा और दिल्ली में एक साथ 13 व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की। यह मामला फरवरी में अमेरिका से 330 भारतीयों के डिपोर्ट होने के बाद डंकी रूट नेटवर्क से जुड़ा है। छापेमारी के दौरान दिल्ली के ट्रैवल एजेंट से करोड़ों के अलावा ईडी को मोबाइल चैट और डिजिटल सबूत मिले हैं।

    ईडी की टीम को कार्रवाई के दौरान हरियाणा के एक प्रमुख डंकी नेटवर्क सदस्य के ठिकाने से ऐसे रिकार्ड मिले, जिसमें लोगों को मेक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजने के लिए उनकी प्रापर्टी या ज़मीन के कागजात तक गिरवी रखने के सुबूत हैं।