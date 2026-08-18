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पंजाब कैडर की IAS अफसर पर शिकंजा, सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में अनियमितताओं को लेकर ED ने की कंवलप्रीत बराड़ से पूछताछ

By Digital Desk Edited By: Anku Chahar
Updated: Tue, 18 Aug 2026 01:03 PM (IST)

पंजाब कैडर की आईएएस कंवलप्रीत बराड़ मोहाली प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के मामले में जालंधर ईडी के सामने पेश हुईं।

जालंधर ईडी दफ्तर में पेश हुईं आइएएस कंवलप्रीत बराड़ (फोटो: जागरण)

जालंधर ईडी दफ्तर में पेश हुईं आइएएस कंवलप्रीत बराड़ (फोटो: जागरण)

HighLights

  1. आईएएस कंवलप्रीत बराड़ मोहाली प्रोजेक्ट मामले में ईडी के सामने पेश।

  2. सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में सीएलयू मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप।

  3. ईडी फर्जी सहमति पत्रों के इस्तेमाल की गहन जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब कैडर की आइएएस अधिकारी कंवलप्रीत बराड़ मंगलवार को जालंधर में ईडी के सामने पेश हुईं। कंवलप्रीत बराड़ को बीते दिन ईडी की ओर से समन जारी कर 18 अगस्त के दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मोहाली स्थित प्रोजेक्ट से जुड़े अनियमितताओं के मामले में की जा रही है। ईडी जांच के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए जमीन के लैंड यूज में बदलाव यानी सीएलयू की मंजूरी देने में कथित तौर पर अनियमितताएं हुई थीं। कंवलप्रीत बराड़ ईडी अपनी कार में सवार होकर ईडी दफ्तर के बाहर पहुंची और बिना किसी से बातचीत किए सीधे ईडी दफ्तर में चली गई, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी।

फर्जी सहमति पत्रों से मंजूरी लेने का आरोप

जांच एजेंसी की पड़ताल सनटेक सिटी मेगा प्रोजेक्ट के लिए सीएलयू की मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया से भी जुड़ी है। आरोप है कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन मालिकों के जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान वाले फर्जी सहमति पत्रों का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने की बात सामने आई है।

ईडी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किस स्तर पर हुआ और मंजूरी देने से पहले संबंधित विभागों की ओर से दस्तावेजों की किस तरह जांच की गई। जांच एजेंसी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है।

2024 में टाउन प्लानिंग विभाग की निदेशक थीं

कंवलप्रीत कौर बराड़ वर्ष 2024 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की निदेशक थीं। ईडी उनसे उस दौरान सनटेक सिटी प्रोजेक्ट को मिली मंजूरियों, सीएलयू की प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ कर सकती है। जांच एजेंसी यह भी जानना चाहती है कि मंजूरी के दौरान जमीन मालिकों की सहमति से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर किया गया था।

मामले में आगे अन्य अधिकारियों और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। ईडी की जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की तस्वीर स्पष्ट होगी।