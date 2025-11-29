जालंधर: ED ने अटैच की पटवारी की करीब तीन करोड़ की संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप; भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, जालंधर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर कार्यालय ने चमकौर साहिब के पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी 2.76 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को अटैच कर लिया है। आरोपित पटवारी चमकौर लाल के खिलाफ ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन आफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रविधानों के तहत की है।

ईडी की जांच में पाया गया कि चमकौर लाल ने डेरा बस्सी और खरड़ तहसील में पटवारी के पद पर रहते हुए अपनी आय से कई गुना अधिक संपत्ति बनाई। आरोप है कि उसने यह संपत्ति अवैध कमाई से तैया की। अवैध तरीके से अर्जित आय को छिपाने के लिए उसनके अपने और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में धन को जमा करवाया।

रिश्तेदारों व जान-पहचान के लोगों को भी रुपए ट्रांसफर किए। इस अवैध धन को संपत्तियों में निवेश कर ब्लैक मनी को सफेद दिखाने का प्रयास किया। ईडी ने बताया कि इस बात की भी जांच जारी है कि पटवारी ने और किन-किन स्थानों पर निवेश कर रखा है और कितनी अतिरिक्त अवैध संपत्ति जुटाई है।