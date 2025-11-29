Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर: ED ने अटैच की पटवारी की करीब तीन करोड़ की संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप; भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

    By Dinesh Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:59 PM (IST)

    जालंधर ईडी ने चमकौर साहिब के पटवारी चमकौर लाल की 2.76 करोड़ की संपत्ति अटैच की। पटवारी पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है, जो उसने डेरा बस्सी और खरड़ तहसील में पद पर रहते हुए अर्जित की। उसने अवैध धन को परिवार के खातों में जमा किया और संपत्तियों में निवेश किया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जालंधर: ED ने अटैच की पटवारी की करीब तीन करोड़ की संपत्ति। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, जालंधर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर कार्यालय ने चमकौर साहिब के पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी 2.76 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को अटैच कर लिया है। आरोपित पटवारी चमकौर लाल के खिलाफ ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन आफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रविधानों के तहत की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईडी की जांच में पाया गया कि चमकौर लाल ने डेरा बस्सी और खरड़ तहसील में पटवारी के पद पर रहते हुए अपनी आय से कई गुना अधिक संपत्ति बनाई। आरोप है कि उसने यह संपत्ति अवैध कमाई से तैया की। अवैध तरीके से अर्जित आय को छिपाने के लिए उसनके अपने और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में धन को जमा करवाया।

    रिश्तेदारों व जान-पहचान के लोगों को भी रुपए ट्रांसफर किए। इस अवैध धन को संपत्तियों में निवेश कर ब्लैक मनी को सफेद दिखाने का प्रयास किया। ईडी ने बताया कि इस बात की भी जांच जारी है कि पटवारी ने और किन-किन स्थानों पर निवेश कर रखा है और कितनी अतिरिक्त अवैध संपत्ति जुटाई है।

    उल्लेखनीय है कि आरोपित पटवारी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। इस केस में आरोप लगाया गया था कि उसने एक अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2023 के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से धन अर्जित कर संपत्ति बनाई। विजिलेंस इस मामले की जांच खुद भी कर रही है। इसी केस के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की है।