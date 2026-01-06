जालंधर में ड्रग तस्कर बावा को करारा झटका, अवैध आशियाने पर चला बुलडोजर
जलंधर के लेदर कॉम्प्लेक्स में नशा तस्कर नरिंदर उर्फ बावा के घर का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। कमिश्नरेट पुलिस और नगर निगम ने यह कार्रवाई की। बावा पर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जालंधर। युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत कमिश्नरेट पुलिस और नगर निगम की टीम ने मंगलवार सुबह बावा खेल से लेदर कांप्लेक्स रोड पर स्थित राजन नगर में नशा तस्कर नरिंदर उर्फ बावा के मकान में किए गए अवैध निर्माण पर तोड दिया। लेदर कांप्लेक्स के रहने वाले नशा तस्कर नरिंदर उर्फ बावा के खिलाफ कुल 15 केस दर्ज हैं, जिसमें 5 एनडीपीएस और 9 एक्साइज एक्ट के दर्ज हैं।
एसीपी वेस्ट आतीश भाटिया ने बताया कि नरिंदर उर्फ बावा द्वारा लेदर कांप्लेक्स कालोनी में अवैध निर्माण करने की सूचना नगर निगम को मिली थी, जिसके कई नेटिस निगम की ओर से दिए गए लेकिन कोई जबाव नहीं मिला। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने तुरंत कार्रवाई के दौरान अतिक्रमित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। वहीं कार्रवाई के दौरान थाना बस्ती बावा खेल की टीम भी मौजूद रही।
उन्होंने बताया कि उनकी टीम को नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए उन्हें सूचना दी थी कि उनकी टीम ने कार्रवाई करनी है तो वह कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अधिकारियों को परेशानी न आए इसलिए वह पुलिस लेकर कांप्लेक्स में पहुंची है, जहां निगम की टीम की तरफ से अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है अगर कोई उनके इलाके में नशे के काम को बढ़ावा दे रहा है तो पंजाब सरकार के व्हाट्सएप नंबर 9779-100-200 पर जानकारी साझा करें, सूचना देने वालों की पहचान गोपनीयता रखी जाएगी।
