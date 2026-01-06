जालंधर में ड्रग तस्कर बावा को करारा झटका, अवैध आशियाने पर चला बुलडोजर

संवाद सहयोगी, जालंधर। युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत कमिश्नरेट पुलिस और नगर निगम की टीम ने मंगलवार सुबह बावा खेल से लेदर कांप्लेक्स रोड पर स्थित राजन नगर में नशा तस्कर नरिंदर उर्फ बावा के मकान में किए गए अवैध निर्माण पर तोड दिया। लेदर कांप्लेक्स के रहने वाले नशा तस्कर नरिंदर उर्फ बावा के खिलाफ कुल 15 केस दर्ज हैं, जिसमें 5 एनडीपीएस और 9 एक्साइज एक्ट के दर्ज हैं।

एसीपी वेस्ट आतीश भाटिया ने बताया कि नरिंदर उर्फ बावा द्वारा लेदर कांप्लेक्स कालोनी में अवैध निर्माण करने की सूचना नगर निगम को मिली थी, जिसके कई नेटिस निगम की ओर से दिए गए लेकिन कोई जबाव नहीं मिला। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने तुरंत कार्रवाई के दौरान अतिक्रमित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। वहीं कार्रवाई के दौरान थाना बस्ती बावा खेल की टीम भी मौजूद रही।