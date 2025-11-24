बॉलीवुड ही नहीं इन पंजाबी फिल्मों से भी लोगों के दिलों में बस गए थे धर्मेंद्र, पढ़ें हीमैन की पॉपुलर मूवीज के बारे में

आशीष तिवारी, जालंधर। भारतीय सिनेमा के ‘ही-मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र (Dharmendra Death) सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि पंजाब की मिट्टी, पंजाबी सिनेमा, पंजाबी संस्कृति और यहां के लोगों से उनका संबंध बेहद आत्मीय और गहरा रहा है।

साहनेवाल (लुधियाना) की धरती से निकलकर मुंबई तक का उनका सफर भले ही हिंदी फिल्मों के जरिए चमका हो, लेकिन उनकी जड़ें, उनकी भाषा, उनका अपनापन और उनकी भावनाएं हमेशा पंजाब से ही जुड़ी रहीं। पंजाबी फिल्मों, कलाकारों और पंजाबियत को राष्ट्रीय पटल पर चमकाने में उनका योगदान अहम माना जाता है।

धर्मेंद्र (Dharmendra News Today) का बचपन पूरी तरह ग्रामीण परिवेश में बीता। खेत-खलिहान, सरसों के खेत और गांव की जीवनशैली ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को गढ़ा। मुंबई पहुंचने के बाद भी धर्मेंद्र (Dharmendra Movie List) की भाषा में देसी ठाठ आज तक महसूस होता रहा।

इंटरव्यू में पंजाबी बोलने में धर्मेंद्र (Dharmendra Punjabi Movie) को सबसे ज्यादा आनंद आता था और उनके किरदारों में ग्रामीण ईमानदारी, सरलता और हिम्मत झलकती रही। धर्मेंद्र ने ‘अपने’ जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें पंजाब की संस्कृति, खेत, खलिहान और पंजाबी भावना झलकती है। धर्मेंद्र ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी उल्लेखनीय काम किया।