Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बॉलीवुड ही नहीं इन पंजाबी फिल्मों से भी लोगों के दिलों में बस गए थे धर्मेंद्र, पढ़ें हीमैन की पॉपुलर मूवीज के बारे में

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    धर्मेंद्र (Dharmendra Death) जिन्हें 'ही-मैन' भी कहा जाता है, का पंजाब और पंजाबी सिनेमा से गहरा रिश्ता रहा है। लुधियाना से मुंबई तक के उनके सफर में पंजाब की मिट्टी और संस्कृति हमेशा उनके साथ रही। उन्होंने पंजाबी फिल्मों और कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रमुख पंजाबी फिल्मों में 'पुत्त जट्टां दे' और 'कणकां दे ओहले' शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    धर्मेंद्र का पंजाब और पंजाबी फिल्मों से रहा है गहरा रिश्ता। फाइल फोटो

    आशीष तिवारी, जालंधर। भारतीय सिनेमा के ‘ही-मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र (Dharmendra Death) सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि पंजाब की मिट्टी, पंजाबी सिनेमा, पंजाबी संस्कृति और यहां के लोगों से उनका संबंध बेहद आत्मीय और गहरा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साहनेवाल (लुधियाना) की धरती से निकलकर मुंबई तक का उनका सफर भले ही हिंदी फिल्मों के जरिए चमका हो, लेकिन उनकी जड़ें, उनकी भाषा, उनका अपनापन और उनकी भावनाएं हमेशा पंजाब से ही जुड़ी रहीं। पंजाबी फिल्मों, कलाकारों और पंजाबियत को राष्ट्रीय पटल पर चमकाने में उनका योगदान अहम माना जाता है।

    धर्मेंद्र (Dharmendra News Today) का बचपन पूरी तरह ग्रामीण परिवेश में बीता। खेत-खलिहान, सरसों के खेत और गांव की जीवनशैली ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को गढ़ा। मुंबई पहुंचने के बाद भी धर्मेंद्र (Dharmendra Movie List) की भाषा में देसी ठाठ आज तक महसूस होता रहा।

    इंटरव्यू में पंजाबी बोलने में धर्मेंद्र (Dharmendra Punjabi Movie) को सबसे ज्यादा आनंद आता था और उनके किरदारों में ग्रामीण ईमानदारी, सरलता और हिम्मत झलकती रही। धर्मेंद्र ने ‘अपने’ जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें पंजाब की संस्कृति, खेत, खलिहान और पंजाबी भावना झलकती है। धर्मेंद्र ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी उल्लेखनीय काम किया।

    धर्मेंद्र की प्रमुख पंजाबी फिल्में

    - पुत्त जट्टां दे
    - सेकेंड हैंड हसबैंड
    - तेरी मेरी इक जिंदड़ी
    - कुरबानी जट्ट दी
    - डबल द ट्रबल
    - संतो बंतो
    - गिद्दा
    - रांझण मेरा यार
    - कणकां दे ओहले