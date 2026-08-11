पंजाब की राजनीति के लिए कितना अहम है डेरा बल्लां? PM मोदी-राहुल गांधी व केजरीवाल सहित कई नेता टेक चुके माथा

आशीष तिवारी, जालंधर। जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां आज दोआबा की राजनीति का ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है, जहां पहुंचना बड़े राजनीतिक दलों के लिए आस्था के साथ-साथ सियासी संदेश भी माना जाता है। डेरा सचखंड बल्लां ने कभी खुले तौर पर किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के समर्थन की अपील नहीं की।

डेरा प्रबंधन की ओर से कोई भी राजनीतिक संदेश देने से भी परहेज किया जाता है। इसके बावजूद पंजाब की राजनीति में इसका प्रभाव लगातार दिखाई देता है। खासकर दोआबा क्षेत्र के जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर और कपूरथला जिलों की करीब 23 विधानसभा सीटों पर डेरा से जुड़ी बड़ी संगत राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

पंजाब में दलित आबादी करीब 32 प्रतिशत है। इनमें गुरु रविदास नामलेवा संगत का भी बड़ा सामाजिक आधार (करीब एक तिहाई हिस्सा) माना जाता है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में दलित मतदाताओं की राजनीतिक अहमियत किसी से छिपी नहीं है।

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31 दिसंबर 2021 को शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल भी डेरा पहुंचीं। अगले दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डेरा प्रमुख से मुलाकात की। बाद में 25 मार्च 2023 को केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डेरा परिसर में श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र की आधारशिला रखी।

इनते अलावा कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, अरुणा चौधरी, मोहिंदर सिंह केपी समेत कई नेता समय-समय पर यहां पहुंचते रहे हैं। जुलाई 2026 में पंजाब भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद केवल सिंह ढिल्लों ने भी डेरा पहुंचकर संत निरंजन दास से आशीर्वाद लिया।