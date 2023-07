Punjab: चेतन धीर की पत्नी का फोन एक पासवर्ड ने करवा दिया हैक, हैकर्स ने दोस्तों से मांगे पैसे

Chetan Dhir Wife Phone Hacked चेतन धीर ने बताया है कि उनकी पत्नी का फोन हैक किया गया है। पत्नी के बैंक अकाउंट ईमेल आईडी और मोबाइल को हैक किया गया। हैकर्स ने धीर के रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे भी मांगे। कई दोस्तों ने पैसे हैकर्स के अकाउंट में भेज भी दिए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पत्नी के फोन का सिम ब्लॉक कर दिया गया।

चेतन धीर की पत्नी का फोन एक पासवर्ड ने करवा दिया हैक, हैकर्स ने दोस्तों से मांग लिए पैसे

जालंधर, जागरण संवाददाता। डिक्सन स्पोर्ट्स के डायरेक्टर चेतन धीर के साथ साइबर ठगी हुई है। चेतन धीर ने बताया है कि उनकी पत्नी को हैकर का फोन आया था कि आपका मोबाइल इंटरनेट धीरे चल रहा है। इसे फास्ट करने के लिए एक पासवर्ड डायल करना होगा। इससे आपका इंटरनेट तेज चलने लगेगा। पासवर्ड ने करवा दिया फोन हैक धीर की पत्नी को हैकर की बतों पर विश्वास हो गया, जब पत्नी ने एक पासवर्ड डायल किया तो उसके बैंक अकाउंट ईमेल आईडी और मोबाइल को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने धीर के रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। कई दोस्तों ने पैसे हैकर्स के अकाउंट में भेज भा दिए। चेतन धीर ने कहा है कि यह एक बड़ा फ्रॉड है। जल्द ही वह पुलिस को शिकायत देने जा रहे हैं। दोस्तों ने फोन कर दी जानकारी चेतन धीर ने आगे बताया कि पत्नी के पास रविवार शाम 5:00 बजे फोन आया था। फोन आने के बाद ही मेरे दोस्तों के फोन आने लगे कि आपकी पत्नी ने पैसे मांगे हैं। इसके बाद, तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए पत्नी के फोन का सिम ब्लॉक कर दिया गया। सिम कार्ड और क्रेडिट कार्ड को भी ब्लॉक करवा दिया गया है।

Edited By: Aysha Sheikh