जालंधर में मौसम में बदलाव के साथ बढ़ रही है मरीजों की संख्या, ओपीडी में आ रहे टायफायड, पीलिया व निमोनिया के मरीज

जागरण संवाददाता, जालंधर। मौसम में बदलाव होने के कारण बीमारियां बढ़ने लगी हैं। डायरिया अभी थमा नहीं कि वायरल बुखार व टायफायड के साथ-साथ पीलिया व निमोनिया के मरीज भी सिविल अस्पताल की ओपीडी में आने लगे हैं। रोजाना की ओपीडी अभी 1500 से 2000 मरीजों की है। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना वायरल बुखार के 120 से 130 मरीज आ रहे हैं। इसके अलावा टायफायड के पांच से छह मरीज, पीलिया के चार से पांच, निमोनिया के छह से सात व डायरिया के दस से 15 मरीज रोजाना ओपीडी में पहुंच रहे हैं।

तेजी से पनप रहीं बीमारियों से स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां बढ़ गई हैं। जून व जुलाई में इन बीमारियों के मरीज ओपीडी में मात्र एक से दो आते थे। मौसम में बदलाव होने के कारण सितंबर में इन मरीजों की गिनती में इजाफा होना शुरू हो चुका है।