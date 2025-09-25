Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में मौसम में बदलाव के साथ बढ़ रही है मरीजों की संख्या, ओपीडी में आ रहे टायफायड, पीलिया व निमोनिया के मरीज

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:55 PM (IST)

    जालंधर में मौसम बदलने से बीमारियां बढ़ रही हैं। सिविल अस्पताल की ओपीडी में वायरल बुखार टायफायड पीलिया डायरिया और निमोनिया के मरीज बढ़ गए हैं। पहले जहां जून-जुलाई में इन बीमारियों के इक्का-दुक्का मरीज आते थे वहीं अब रोजाना ओपीडी में 1500 से 2000 मरीज आ रहे हैं जिनमें से कई डायरिया पीलिया और निमोनिया के मरीज अस्पताल में भर्ती भी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    अस्पतालों में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या

    जागरण संवाददाता, जालंधर। मौसम में बदलाव होने के कारण बीमारियां बढ़ने लगी हैं। डायरिया अभी थमा नहीं कि वायरल बुखार व टायफायड के साथ-साथ पीलिया व निमोनिया के मरीज भी सिविल अस्पताल की ओपीडी में आने लगे हैं।

    रोजाना की ओपीडी अभी 1500 से 2000 मरीजों की है। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना वायरल बुखार के 120 से 130 मरीज आ रहे हैं। इसके अलावा टायफायड के पांच से छह मरीज, पीलिया के चार से पांच, निमोनिया के छह से सात व डायरिया के दस से 15 मरीज रोजाना ओपीडी में पहुंच रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेजी से पनप रहीं बीमारियों से स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां बढ़ गई हैं। जून व जुलाई में इन बीमारियों के मरीज ओपीडी में मात्र एक से दो आते थे। मौसम में बदलाव होने के कारण सितंबर में इन मरीजों की गिनती में इजाफा होना शुरू हो चुका है।

    डायरिया, पीलिया व निमोनिया के कई मरीज अस्पताल में दाखिल भी हैं। निमोनिया फेफड़ों में संक्रमण से होती है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। वहीं डायरिया दूषित पानी व दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से होता है। कार्यकारी सिविल सर्जन डॉ. रमन गुप्ता ने कहा कि मौसम में बदलाव होने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है।