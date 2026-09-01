पंजाब में BJP प्रभारी सतीश पूनिया के कार्यक्रम से पहले हंगामा, लायंस भवन के बाहर AAP नेताओं ने किया घेराव

जागरण संवाददाता, जालंधर। भाजपा पंजाब प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया के जालंधर में प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले ही हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लायंस भवन के बाहर घेराव कर धरना शुरू कर दिया है।

पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर लायंस भवन को जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है। जानकारी के अनुसार, भाजपा प्रभारी की आज प्रधानमंत्री सेवा संकल्प अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग है। इसके अलावा प्रदेश टीम और सभी जिलों के इंचार्ज व को-इंचार्ज के साथ भी संगठनात्मक बैठकें होनी हैं।

वहीं लायंस भवन से करीब 100 मीटर पहले आप कार्यकर्ताओं ने धरना दे दिया है। आप कार्यकर्ता सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सिख कत्लेआम में भाजपा ने भी साथ दिया था।