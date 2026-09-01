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पंजाब में BJP प्रभारी सतीश पूनिया के कार्यक्रम से पहले हंगामा, लायंस भवन के बाहर AAP नेताओं ने किया घेराव

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 11:12 AM (IST)

जालंधर में भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया के कार्यक्रम से पहले आम आदमी पार्टी ने लायंस भवन के बाहर घेराव कर धरना दिया।

हंगामा करते हुए आप कार्यकर्ता (जागरण)

हंगामा करते हुए आप कार्यकर्ता (जागरण)

HighLights

  1. भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया के कार्यक्रम से पहले हंगामा

  2. आम आदमी पार्टी ने लायंस भवन के बाहर घेराव किया

  3. सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार को लेकर प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, जालंधर। भाजपा पंजाब प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया के जालंधर में प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले ही हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लायंस भवन के बाहर घेराव कर धरना शुरू कर दिया है।

पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर लायंस भवन को जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है। जानकारी के अनुसार, भाजपा प्रभारी की आज प्रधानमंत्री सेवा संकल्प अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग है। इसके अलावा प्रदेश टीम और सभी जिलों के इंचार्ज व को-इंचार्ज के साथ भी संगठनात्मक बैठकें होनी हैं।

वहीं लायंस भवन से करीब 100 मीटर पहले आप कार्यकर्ताओं ने धरना दे दिया है। आप कार्यकर्ता सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सिख कत्लेआम में भाजपा ने भी साथ दिया था।

पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह बैठकें पूर्व निर्धारित संगठनात्मक कार्यक्रम के तहत हो रही हैं।